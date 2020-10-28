美國大選選前預測 學者紛猜拜登勝

「美國總統80%還是拜登贏面大！」學者28日預測美國大選，台大政治系教授張登及認為拜登8成會贏，前立委沈富雄更大膽直言拜登能贏150票以上。而前立委林郁方卻認為，川普勝賓州才有機會，政大國關中心研究員嚴震生另指出，萬一雙方269票平手，共和黨在50州中的26州握有眾議院員人數的優勢，川普就有當選希望。

沈富雄：川普輸定

「538網站蒐集各種民調加權，做了4萬次模擬，80%還是拜登贏面大。」張登及在國政會舉辦的「美國總統大選結果及其影響」座談會說，但若拜登勝選，卻與川普的選舉人票差距極為微小，川普可能不願意認敗，利用其總統職權延長宣布選舉結果。

沈富雄則說，「我10天前認為拜登350票、川普188票，現在還是差不多！」他的依據也是538網站1萬個以上的民調，不太容易動搖；喬治亞州可能由藍翻紅，俄亥俄州可能由紅翻藍，但都沒差多少票，所以川普要翻身難上加難；「大概差距是155加減15票，我自己開賭盤讓150票，沒人敢跟我賭！（眾笑）」

拜登不是穩贏

「雖然民調領先5%以上，但拜登的鐵票就只有259票，明尼蘇達跟威斯康辛兩州的狀況值得注意。」林郁方指出，川普鐵票有204票，膠著區75票包括亞利桑那11票、北卡15票、賓州20票、佛州29票。德州是石油天然氣最大產州，賓州天然氣佔20%，拜登的汙染失言會讓他們生氣，領先幅度可能從2天前的5~6%跌到剩3%左右。

嚴震生表示，他預測拜登將贏得大選，民主黨將回到參議院多數。有美國的保守福音派人士認為，川普連任後沒機會再提名大法官，但因為川普的爭議性，因此將會把票轉投拜登，即便共和黨會輸掉參議院跟總統，但也還有最高法院可以制衡。

「如果拜登輸掉內布拉斯加或緬因州，有可能變成269對269票平手。」嚴震生指出變數，按美國憲法規定要由眾議院投票選出總統人選，但共和黨優勢有26州，民主黨23州；此外，副總統是由參議院投票，有可能賀錦麗變成川普的副手。按美國選舉人團制度，拜登總票數贏5%的7~800萬票還是可能輸掉選舉。

選後台海復歸平靜

張登及表示，我方認為目前台美關係達到史上最好，預期美中走入新冷戰，但台美中關係不是等邊三角形，在實力不對稱下，台美FTA很難落實。後疫情時代中國經濟率先復甦，仍是外貿量能最大的國家，樂於當「無所謂」的國際孤雛。

張登及強調，中美都在降低貿易依存度，形成「脫而不斷、退而不離、爭而不戰」，美國最終仍要掌握三方關係定義權，註定競爭不等於註定一戰，更不等於註定立即一戰，台灣短期內很難擺脫中國，數據顯示貿易投資還在增加；美中都有遠多於台灣的籌碼，台灣須提高對經濟、軍事等權力結構的敏感度。

前立委沈富雄（中）說「我開賭盤讓150票，沒人敢跟我賭！」左為國政會國安組召集人林郁方，右為台大政治系教授張登及。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

國政會國安組召集人林郁方28日預測，雖然民調領先5%以上，但拜登的鐵票就只有259票，川普仍有機會。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

台大政治系教授張登及預設拜登8成會贏，但美中都有遠多於台灣的籌碼，台灣須提高對經濟、軍事等權力結構的敏感度。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見 】