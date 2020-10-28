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打擊陰謀論 右派團體告Youtube

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
Youtube取締了數個「匿名者Q」的頻道，被控告違反言論自由。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）
Youtube取締了數個「匿名者Q」的頻道，被控告違反言論自由。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）

右派陰謀論團體「匿名者Q」最近控告Youtube無故將之停權。右派陰謀論團體「匿名者Q」要求Youtube撤去停權處分。然而，該陰謀論團體一開始是散播關於登月陰謀論的言論，本只是無傷大雅的軼事，但近年連續散播包括指控希拉蕊涉及兒童人口販賣等謠言，甚至差點釀成暴力事件，於是Youtube才決定從嚴取締該類型的頻道。

《The Verge》報導，「匿名者Q」所屬的Youtube頻道遭到停權處分，理由為散播不實消息等，但「匿名者Q」並不服氣Youtube的處分，認為是侵害言論自由，並且一狀告上法庭，希望能撤銷Youtube的停權處分。

極右的陰謀論團體「匿名者Q（QAnon）」認為，美國政府內部存在一個反對川普及其相關支持者的內層政府。這個理論是由於2017年在網路論壇「4chan」一個署名為Q的匿名用戶發起，該用戶聲稱自己掌握川普政府和其反對者的機要資料，還控訴多名好萊塢明星、政治家、官員等參與國際兒童走私，連前總統歐巴馬等都在被控訴的行列。

一開始，該團體散佈的多是關於登月陰謀等無傷大雅的流言，但隨著攻擊目標變成真正的政治人物、名人等，甚至演變成出人命的暴力事件，如著名的「披薩門」事件，就是因為陰謀論團體聲稱希拉蕊涉嫌兒童人口販賣，導致狂熱支持者攻擊一間位於華盛頓DC的披薩店，因為他們相信該店是希拉蕊的根據地。

Vox報導，除了Youtube，Instagram、臉書等社群平台自2020年開始，在疫情和大選臨近的雙重壓力下，開始積極取締「匿名者Q」的帳戶和相關頻道，尤其Youtube自本月15日開始加強對仇恨言論的審查標準。

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川普 疫情 華盛頓

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