防堵選後仇恨言論 臉書祭出防禦演算法

為了應付美國大選後的網路論戰，臉書提前預備防禦性演算法。臉書的工程師團隊已經研發出的新型防禦性演算法，過去是為了處在戰爭或為政變狀態的國家設計，如緬甸、斯里蘭卡，內容包括擴增判定為危險內容的範圍，鎖定特定貼文降低觸及率，減緩言論擴散，但也有人質疑，減緩熱門議題的散播恐壓抑良善的政治討論。

減緩仇恨言論散播

《華爾街日報》獨家報導，臉書、推特等在選舉前已經為了混亂的網路言論聲量忙得焦頭爛額，然而選舉後才是更需要戒備的時期，因此臉書團隊已經預備好防禦性演算法的工具包，希望能減緩仇恨言論的散播，以避免網路言論釀成真實暴力事件。

這一套「防禦性演算法」過去是為了處在危險狀態的國家所設計，如戰爭、政變等，在斯里蘭卡、緬甸都曾部署過這套工具，不過臉書主管透露，這一套工具只是為了所有可能性做準備，並且只在大選後發生大型暴力或者騷亂事件時，才會開始部署防禦性演算法。

恐抑制良善討論

防禦性演算法包括：擴大對貼文為危險內容的定義，鎖定特定帶有仇恨、危險內容的貼文，降低其觸及率，降低觸及率等，但也有人質疑，這套防禦性演算法雖然可以減緩熱門議題傳播，但也可能抑制良善的政治討論。

《紐約雜誌》報導，不只外界質疑，連內部員工也對此做法感到不安。媒體分析認為，臉書在大選前，已經飽受大眾和兩黨的批評，例如共和黨批評臉書減緩《紐約郵報》有關拜登家醜聞的報導，民主黨則抱怨臉書在阻止假消息傳播的努力還不夠，因此臉書事前作出預防，或許也是在為往後的公關工作鋪路。

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