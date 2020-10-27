巴隆：線上廣告增 臉書和Pinterest股價有上漲空間

巴隆周刊（Barron's）報導，根據KeyBacn分析師Justin Patterson，社群平台Snap上周公布優於市場預期的財報，加上高階主管發表樂觀看法，顯示其他社群媒體的股價有潛在上漲空間。

Snap上季營收6.787億美元，優於1年前的4.462億美元，比分析師預估的高出1億美元，更重要的是，該公司預期本季營收可成長約50%，增幅大於市場預期。Patterson指出，Snap的財測顯示本季線上廣告將增加，他的團隊問過廣告代理商也發現，各搜索和社群平台的線上廣告預算均走高。

Patterson因此上調臉書和Pinterest的目標價，前者至340美元、後者至60美元。兩支股票都是相等於「買進」的評等。

Patterson認為，Pinterest應該有更高的估值，因為和Snap一樣，線上廣告市場只要少量復甦就能顯著提振其業績。

根據Patterson，臉書估值因監管方面的憂慮受到壓抑。臉書執行長祖克柏預定周三出席一場參院聽證會。討論將集中於通訊規範法的第230條，該法條廣泛賦予線上平台豁免權，不必對用戶產生的內容負責。

至於推特，若想取得長期的成功，則必須以廣告商能立即看見效果的直效廣告來推動銷售。但Patterson寫道，推特可能受益於廣泛廣告市場復甦，他承認推特改善了用戶體驗。

今年來，這些社群平台的股價漲幅驚人，臉書上漲36%，推持勁揚54%，Pinterest飆升178%，相較下，標普500指數同期間的僅漲5.1%。