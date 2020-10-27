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10萬人緊急疏散！強風助長南加州野火 重傷2名消防員

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國南加州野火肆虐，26日緊急疏散10萬人。美聯社
美國南加州野火肆虐，26日緊急疏散10萬人。美聯社

快速移動的野火迫使美國南加州政府周一（26日）向超過10萬人發出緊急疏散令，並且重傷了兩名消防員，在此同時，由於全州各地風勢強勁，數十萬用戶被斷電，以防電器設備引發新火警。

黎明時刻在洛杉磯南邊橘郡燒起來的一場野火，規模突然擴大到逾29平方公里。在強風助長下，散發濃煙的大火沿西爾弗拉多峽谷（Silverado Canyon）山脊、很靠近約有28萬人口爾灣市住宅區前進。火勢無法控制。

橘郡消防局說，兩名分別是26歲和31歲的消防員，在滅火時受重傷，身體大面積皮膚受到二度和三度灼傷，目前送醫插管搶救中。

附近的約巴林達（Yorba Linda）地區有火勢較小的野火，官員說，疏散了至少1萬人。

強風助長下，美國南加州野火肆虐，26日重傷橘郡2名消防員。美聯社
強風助長下，美國南加州野火肆虐，26日重傷橘郡2名消防員。美聯社

消防員 洛杉磯

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