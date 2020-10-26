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美過去一周日均病例增幅創新高！川普：假新聞媒體陰謀
美國財經媒體CNBC報導，在美國過去一周日均新增病例數創下新高之際，美國總統川普卻聲稱美國不斷惡化的疫情，是「假新聞媒體的陰謀」，並說美國之所以是全球染疫數最多國家，是因為不停地進行檢測。
川普在26日一早推文說：「病例上升是因為我們測試、測試、測試。這是個假新聞媒體的陰謀。許多年輕人康復得很快。康復率99.9%。腐敗媒體的陰謀正處歷史高位。11月4日，話題將完全改變。投票！」
Cases up because we TEST, TEST, TEST. A Fake News Media Conspiracy. Many young people who heal very fast. 99.9%. Corrupt Media conspiracy at all time high. On November 4th., topic will totally change. VOTE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020
根據CNBC分析約翰霍普金斯大學的數據發現，美國在25日創下七日平均值紀錄，每日新增約6萬8767例。
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