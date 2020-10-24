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影／坐充氣泳圈高空跳傘 美試膽玩家笑到樂開懷

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國佛羅里達州高空跳傘玩家摩爾17日挑戰新花樣，就坐在一個充氣泳圈中，跟著同伴從超過4000公尺高的飛機一躍而下，可見她笑得心花怒放，開心地放聲尖叫。路透/Newsflare
美國佛羅里達州高空跳傘玩家摩爾17日挑戰新花樣，就坐在一個充氣泳圈中，跟著同伴從超過4000公尺高的飛機一躍而下，可見她笑得心花怒放，開心地放聲尖叫。路透/Newsflare

美國佛羅里達州一位高空跳傘玩家17日挑戰新花樣，就坐在一個充氣泳圈中，跟著同伴從超過4000公尺高的飛機一躍而下，只見她一臉欣喜若狂，完全沒有流露出一絲一毫的恐懼。

每日郵報報導，這位高空跳傘玩家是來自佛州邁阿密灘（Miami Beach, Fl）的急診醫師摩爾（Robin Moore），她背上降落傘，穿著連帽衫、熱褲與牛仔靴，雙手抓住握環。負責拍攝的赫特佛斯（Jimmy Hutfles）與另一位玩家分從左右抓緊充氣泳圈，隨後帶著摩爾跳出機艙門。

從影像可見，雖然風聲強勁，聽不到她講什麼話，卻能清楚看到摩爾就漂浮在高空的雲彩之間，讓風吹起她的頭髮、笑得心花怒放，邊擺動著雙腿、邊開心地放聲尖叫，輕鬆寫意地享受著降落過程的每一秒鐘。直到距離地面約2000公尺處，一路維持充氣泳圈穩定的赫特佛斯與同伴才鬆開雙手，讓摩爾自行著路。

摩爾事後表示，其實她本來戴著牛仔帽，只是一躍出飛機就被強風吹掉了，但一身裝扮還是讓跳傘過程就像「一場有趣的牛仔競技行！」

影像還可見到其他試膽好手帶著充氣玩偶一起高空跳傘，摩爾說她自己之前就有過經驗，發現此舉會帶來額外的高空跳傘挑戰，「不只平衡自己身體，也要保持充氣玩偶的平衡。」

跳傘 邁阿密

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