「統戰攻心」 川普政府對中鷹派博明批中共無孔不入

美國白宮23日公布副國安顧問博明（Matthew Pottinger）稍早在英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）的演講內容，博明以中文發表演說，提到從事統戰工作的深圳大數據搜集公司「振華數據」，擴大中國共產黨的影響力；意圖透過軟硬兼施，使個人選擇和國家政策均有利於北京，讓專家和媒體成為中共的維護者。

澳洲公視（ABC）、澳洲商業評論（AFR）、印度快報、英國每日電訊報與日本讀賣新聞和自由亞洲電台上月中旬分別報導振華數據替中國大陸政府搜集全世界重要人士個資；自由亞洲電台整理發現，至少2900名台灣人，包括政要與科技界人士的個人資料和社交媒體帳號都在其中。

博明表示，中共視統戰為「法寶」，統戰人員搜集情報、實施宣傳和心理誘導，其中，心理誘導的基礎就是大數據，這也就是為什麼中共要搜集全世界的公民資料，最近報導提到，超過240萬筆外國公民的資料被列入中共數據庫。

博明說，振華的首席執行官將他們的工作稱為「攻心戰」，他們搜集的人事檔案遍及全球不同領域，連兒童也不放過，「符合北京無孔不入的政治鬥爭習慣」。

博明表示，振華並不是在統戰系統中的佼佼者，可能只是一個認定中共會埋單的商業公司，另外還有中國大陸的科技公司與應用程序開發商，能量大得更多；這些數據被中共拿來掌握每個人的思想與行為，並擴大共產黨影響力。

博明說，為了維護主權、促進穩定與降低誤判，美國總統川普確立「對等」與「坦誠」的政策原則；對於侵害美國利益的外國，以彼之道還施彼身，就是對等；開誠布公可以減少戰略誤判，促進和平。

博明提到新疆問題，他呼籲中國大陸的友人研究對維吾爾族群和宗教少數派的政策，了解為何國際媒體將這些政策視為「危害人類罪」（a crime against humanity）和「史上最大規模的人權與尊嚴侵犯」。

博明說，發生在新疆的一切與反對恐怖主義無關，無論是聯合國世界人權宣言，或是任何中國的道德思想，都找不到論點支持建立集中營的做法。

博明為川普政府中處理對中政策的要角，也被視為鷹派代表；博明2000年左右為路透和華爾街日報的駐中國大陸記者，而後從軍擔任情報官員，川普當選美國總統後進入國安會工作。

這不是博明首度以中文亮相，博明今年5月4日發表五四運動101周年演講，5月20日拍攝影片祝賀總統蔡英文520就職時，都以中文發表演說。