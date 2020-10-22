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美國航空Q3淨損24億美元 持續削減現金支出
美國航空（American Airlines）上季再次出現巨額虧損，因為新冠肺炎疫情抑制夏季旅行需求。
美國航空22日表示，第3季營收較去年同期驟降73%至119億美元。淨損為24億美元。不計一次性項目，每股損失5.54美元，優於分析師預期。
在聯邦政府的25億美元航空業紓困方案到期後，這家總部位於沃斯堡的公司本月起開始安排1.9萬名員工放無薪假。美國航空一直敦促國會議員與川普政府再次補助航空業25億美元，但目前紓困案仍沒下文。
美國航空上季削減現金支出至每日4,400萬美元，低於前一季的每日5,800萬美元。該公司預計，本季可望將每日支出削減至2,500萬至3,000萬美元。
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