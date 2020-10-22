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她在美國訂「三媽臭臭鍋」噴4500元 網一看外送費更傻眼！

聯合新聞網 / 綜合報導
火鍋示意圖。 聯合報系資料照
火鍋示意圖。 聯合報系資料照

「三媽臭臭鍋」幾乎是全台灣人都知道的經典百元小火鍋，日前一名居住在美國的女網友就發現美國的外送app上有三媽臭臭鍋，於是開心的立刻下單，結果一看費用驚訝不已，因為光是外送費居然就要72美元（約台幣2160元）。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，由於美國的Uber Eats和Foodpanda都有外送距離限制，常常吃不到想吃的台灣美食，結果偶然發現一個新的app，任何距離都可以外送，就興奮的點了距離家中77公里的台灣小火鍋。

由於美國的人均消費比台灣高，所以同樣食物都比台灣貴許多，照片中可見原PO點的菜單，炸臭豆腐（7.99美元，約台幣240元）、麻辣鴨血臭豆腐（24.74美元，約台幣742元）、臭豆腐夾火腿（7.99美元，約台幣240元）、牛肉壽喜鍋（15.99美元，約台幣480元）。

另外，外送費要72美元（約台幣2160元），稅和手續費則是7.25美元（約台幣217元），還有小費16.34美元（約台幣490元），總共加起來共152.49美元，約台幣4574元。

雖然原PO光吃一頓「三媽臭臭鍋」就要高達約4500元台幣，但他還是認為很值得，畢竟實在是太想吃了，所以這樣的價錢可以接受，只是點完之後要等3小時，讓她直呼「還是台灣好吃、好喝、好方便」。

貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言「半路外送員送到餓了，會不會先吃起來」、「77公里等於台北101開車到高鐵新竹站，真的有點遠」、「好貴的火鍋」、「運費比餐點貴」、「吃一餐等於我的airpods」、「三媽當和牛在吃了，好高級」。

女網友點的菜單。圖／翻攝自爆廢1公社
女網友點的菜單。圖／翻攝自爆廢1公社

火鍋 爆廢公社

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