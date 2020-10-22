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龐培歐主動談斐濟衝突：中共外交官行為不當非首次

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。美聯社
美國國務卿龐培歐。美聯社

中華民國駐斐濟代表處舉辦國慶晚會，遭中共外交人員硬闖並毆傷台灣官員，美國國務卿龐培歐21日在國務院記者會主動提及此事，「我們祝福台灣的友人健康安全地康復」；龐培歐並指中共外交官行為不當已非首次。

中華民國與斐濟並無正式邦交關係，台北駐斐濟商務辦事處在當地時間8日舉辦國慶酒會時，有中共駐處兩名館員試圖闖入，拍照蒐集出席的賓客，雙邊爆發肢體衝突，導致我方人員頭部受傷送醫；中國大陸事後稱也有人員因此受傷，是台灣代表處人員言語挑釁才會衝突。

龐培歐21日在國務院舉行記者會時，主動提及發生在斐濟的衝突事件。

龐培歐說，在台北商務辦事處在斐濟舉辦的一場活動，中國大陸外交官不請自來，到處拍照，和主辦方發生衝突，導致一名台北商務辦事處的工作人員頭部受傷，「我們祝福台灣友人健康安全地康復」。

龐培歐表示，不幸地是，這已非首次聽到大陸外交官行為不當的指控。

另外，有記者問到中共加大對台灣的軍事壓力，國務院是否考慮採取「戰略清晰」政策，抵禦來自中共的侵略。

美國數十年來對兩岸一貫採取戰略模糊政策，一方面不明說是否出兵防衛台灣，一方面依法提供台灣自我防衛武器，但不對台承諾；該政策對爭議雙方保留彈性空間，避免任何一方過度躁進。

龐培歐並未正面回覆是否調整政策，他重申，「對於台灣，我們的政策沒有改變，也希望中共遵守其諾言。」

龐培歐表示，中共到處在破壞自己的承諾，包括對香港人民承諾自治、對前總統歐巴馬承諾不會軍事化南海，事實證明中共對世界許下的承諾，都被她自己打破；當新冠病毒蔓延，中共掩蓋訊息，違背她對世界衛生組織（WHO）最根本的承諾，直到今天世界各國仍然不知道在中國大陸武漢到底發生什麼事，當規則仍在，中共持續違背諾言。

2020美國大選專題

中共 龐培歐 斐濟

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