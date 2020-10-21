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川普衝刺選情 共和黨鬆口願討論疫情紓困預算

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國新冠肺炎蔓延，紓困案選前通過似乎出現曙光，聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）與財政部長米努勤（Steve Mnuchin）20日再度協商，她說，希望周末前能達成共識；對選前通過紓困案原本態度保守的參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）20日鬆口表示，願意支持白宮與波洛西達成的協議。

美國總統川普20日接受福斯新聞專訪談到紓困案，再度加碼說：「我甚至想要一個比民主黨版還大的紓困案，不是每個共和黨人都同意，但他們會的。」

目前米努勤所提出的紓困預算約1.8兆美元，眾院已經通過的民主黨版紓困案達2.2兆美元；紐約時報公布的民調中，72%支持國會通過2兆美元的紓困預算，21%反對。

這筆紓困預算從8月協商至今，美國已經出現疫情再起的隱憂，超過800萬人確診，22萬人死亡。

波洛西的發言人漢米爾（Drew Hammill）20日轉述協商進度，雙方透過電話討論45分鐘，隔天繼續談。

美聯社報導，波洛西和米努勤的協商，聚焦在失業補助、第二輪對美國納稅義務人每人1200美元的現金補助、疫苗開發、病毒檢測和補助學校。

白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）表示，兩黨對紓困案的差距正在縮小，對病毒測試有共識，但補助州政府和地方政府與如何保護企業，仍存在歧見。

梅杜斯告訴財金媒體CNBC，川普政府和民主黨在紓困案協商取得進展，仍得克服一些差距才能在選前達成共識，「希望周末前能達成協議。」

不過，在波洛西與米努勤談判前，紐約時報報導，麥康諾在一場共和黨人的午餐會上，告訴黨內議員，他已經建議白宮不要在選前和波洛西談紓困，避免造成不必要的風險；除了擔心影響大法官提名時程，也因共和黨不贊成動用大筆預算廣泛補助，麥康諾認為白宮對波洛西妥協將造成共和黨分裂。

但到了傍晚，麥康諾表示，「若波洛西和白宮達成共識，且經眾議院通過，參議院會考慮這項提案。」

麥康諾表示，願在「某些時候」，考慮處理白宮和民主黨達成共識的紓困案。

但並非所有參議院共和黨議員都支持，路透報導，羅姆尼（Mitt Romney）表示，他不支持這麼大規模的紓困案，錢應該花在需要幫助的人身上，且他也希望事情能盡快解決。

CNBC報導，共和黨多數議員仍反對大規模紓困，但在選情激烈的搖擺州，該地的共和黨議員可能會接受增加紓困預算；共和黨參議院黨鞭熊恩（John Thune）表示，他認為很難。

紓困案協商的訊息不斷，有效激勵股市表現；執意在選前提名保守派大法官，爭取保守派選民的意味濃厚，兩者都可能被川普視為執政優勢，進一步爭取選票。

參議院決定26日舉行投票，在共和黨掌握多數的狀況下，預計巴瑞特（Amy Coney Barrett）將能順利通過提名，出任大法官。

共和黨 白宮 民主黨

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