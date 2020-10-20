最新民調：不滿意川普經濟政策的選民 首度高於支持者

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

最新民調顯示，認為美國總統川普經濟政策造成傷害的美國選民，首次高於認為政策有利於復甦者。

根據金融時報／Peter G Peterson基金會的民調，46%的選民相信川普的政策已傷害美國經濟，44%認為對經濟有利。在今年3月新冠肺炎疫情擴散之前，川普經濟政策的滿意度，還比不滿意度高出11個百分點。

民調並顯示，只有32%的美國民眾自認財務狀況比四年前改善，為金融時報一年前開始進行這項調查以來的最低水準。

這也顯示，川普勝選的希望更低。依據RealClearPolitics網站統計，目前各項民調顯示，川普的支持度平均落後拜登9.1個百分點。

川普把連任的大注押在他處理經濟的能力上，但最近每周首度申領失業給付人數又開始回升，且中西部的新冠肺炎疫情大幅升高。由於病例數攀上第三波的高峰，使民眾對經濟能夠在短期內回升的看法益發悲觀。

民調顯示，只有31%的受訪者表預期，美國經濟將在一年內「從肺炎疫情的衝擊下全面恢復」，也是金融時報從今年4月開始詢問此一問題以來的最低水準。69%的受訪者認為經濟復甦要花一年以上的時間。

只有20%的民眾相信，社區疫情會在下個月好轉，65%受訪者認為社交保距限制應至少維持三個月，是4月以來最高。

川普 民調

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