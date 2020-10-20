影／眼紅佛奇受歡迎才開罵？川普辯「我很喜歡他」

美國總統川普19日赴亞利桑納州造勢時，一方面不忘大罵對手拜登與記者，同時也為自己被爆出私下開轟首席傳染病專家佛奇博士辯解，指雙方在防疫政策確實存在分歧，「但他是個好人，我很喜歡他」，還說他要是真錯怪佛奇，「就不會繼續留著他」。

自美國爆發新冠肺炎疫情以來，外界就屢屢批評川普防疫不利，身為首席傳染病專家的佛奇也在19日播出的CBS新聞節目「60分鐘」專訪中，指他對川普確診「絲毫不感意外」，更爆料白宮一直控制他的受訪頻率。媒體隨後就指川普在內部通話批佛奇「白痴」、「災難」，還說若非引發大量負評，他早就開除佛奇。

當記者問川普之所以私下開砲，是否因為他眼紅外界對佛奇推崇備至時，川普澄清指「佛奇是個非常好的人，我們讓他去做他想做的事。他喜歡上電視，我們就讓他去。」

川普稱佛奇說的話有時不完全正確，也做出一些錯誤決定，但「他承認這些決定是錯的，我並不怪他，如果我真的錯怪他，我就不會繼續留著他。」被問到為什麼不開除佛奇時，川普開玩笑表示：「他（佛奇）已經在那個位置上做了約350年，我不想傷害他。」

川普同時也不忘趁機痛批拜登是名「罪犯」，要大家去看看他的筆電，同時砲轟沒有報導醜聞的記者也是共犯。 採訪中，川普還稱民主黨總統候選人拜登（圖左）是名「罪犯」，還抨擊沒有報導拜登次子杭特（圖右）醜聞的記者為共犯。路透

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