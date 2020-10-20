快訊

菲國境外移入+3！台商誤診肺炎 漏放返台確診新冠

全新最美區間車恐成「憋尿列車」？台鐵解釋考量因素

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／眼紅佛奇受歡迎才開罵？川普辯「我很喜歡他」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國總統川普（圖左）19日被問到為何要批評美國傳染病專家佛奇（圖右）時，承認儘管兩人在應對新冠疫情大流行的策略上存在分歧，但他不會解僱佛奇。路透
美國總統川普（圖左）19日被問到為何要批評美國傳染病專家佛奇（圖右）時，承認儘管兩人在應對新冠疫情大流行的策略上存在分歧，但他不會解僱佛奇。路透

美國總統川普19日赴亞利桑納州造勢時，一方面不忘大罵對手拜登與記者，同時也為自己被爆出私下開轟首席傳染病專家佛奇博士辯解，指雙方在防疫政策確實存在分歧，「但他是個好人，我很喜歡他」，還說他要是真錯怪佛奇，「就不會繼續留著他」。

自美國爆發新冠肺炎疫情以來，外界就屢屢批評川普防疫不利，身為首席傳染病專家的佛奇也在19日播出的CBS新聞節目「60分鐘」專訪中，指他對川普確診「絲毫不感意外」，更爆料白宮一直控制他的受訪頻率。媒體隨後就指川普在內部通話批佛奇「白痴」、「災難」，還說若非引發大量負評，他早就開除佛奇。

當記者問川普之所以私下開砲，是否因為他眼紅外界對佛奇推崇備至時，川普澄清指「佛奇是個非常好的人，我們讓他去做他想做的事。他喜歡上電視，我們就讓他去。」

川普稱佛奇說的話有時不完全正確，也做出一些錯誤決定，但「他承認這些決定是錯的，我並不怪他，如果我真的錯怪他，我就不會繼續留著他。」被問到為什麼不開除佛奇時，川普開玩笑表示：「他（佛奇）已經在那個位置上做了約350年，我不想傷害他。」

川普同時也不忘趁機痛批拜登是名「罪犯」，要大家去看看他的筆電，同時砲轟沒有報導醜聞的記者也是共犯。

採訪中，川普還稱民主黨總統候選人拜登（圖左）是名「罪犯」，還抨擊沒有報導拜登次子杭特（圖右）醜聞的記者為共犯。路透
採訪中，川普還稱民主黨總統候選人拜登（圖左）是名「罪犯」，還抨擊沒有報導拜登次子杭特（圖右）醜聞的記者為共犯。路透

川普 傳染病 拜登

延伸閱讀

反川普的靜音鈕？美國大選辯論「插嘴禁制令」與偏心控訴風雲

陸「做這事」等於幫川普助選？ 3大跡象有利共和黨搶搖擺州票

預言美大選最終結局贏家是他 沈富雄：不會再改

拜登全美民調雙位數領先川普 6大關鍵搖擺州選情仍膠著

相關新聞

美高官：「中共病毒」重創美國 這筆帳總有一天要算

美國總統大選倒數計時，美中緊張持續升溫。白宮貿易顧問納瓦洛表示，「中共病毒」對美國造成巨大經濟及生命損失，而「這筆帳有到...

影／眼紅佛奇受歡迎才開罵？川普辯「我很喜歡他」

美國總統川普19日赴亞利桑納州造勢時，一方面不忘大罵對手拜登與記者，同時也為自己被爆出私下開轟首席傳染病專家佛奇博士辯解...

游泳教練輕推1歲女童進泳池練求生 引家長網路激辯

美國一位游泳教練日前在TikTok上傳影片，公開一位1歲女童落水後自行翻身面部朝上的過程，藉此強調嬰幼兒防溺水訓練的重要...

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

隨著選舉日的鄰近不少紐約客選擇投票，而有些人卻想要在「混亂發生前」逃離，因為疫情以及持續的抗議示威造成的公共治安問題，不...

影／選前紓困拍板？佩洛西要2天內達標 川普：我要更多

美國總統川普18日回應眾議院議長佩洛西的喊話，在數小時前，佩洛西稱與川普政府針對新冠疫情紓困方案上仍存在分歧，但她對法案...

這些美國企業的員工 可能永遠不必回辦公室上班

隨著美國準備因應另一波新冠肺炎疫情，部分企業已開始規劃，在可預見的未來將讓員工遠距工作。

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎

全球科學家正爭相尋找治療新冠肺炎的方法，其中美國德州一名14歲少女切布羅魯（Anika Chebrolu）表現亮眼，透過...

熱門新聞

洗髮精一秒引燃毀容！英少女用頭蝨洗髮精釀半身燒傷

首相薪水太低不夠養兒育女？英媒爆強生明春辭職

預言美大選最終結局贏家是他 沈富雄：不會再改

川普與競選幕僚通電話 痛批佛奇是「災難」、「白痴」

陸軍演 專家：嚇嚇台灣 若犯台是自找麻煩

代領退休金被拒 巴西婦推屍體入銀行嚇壞職員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。