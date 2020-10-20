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美刺激方案今續協商 白宮與眾院號稱歧見已縮小

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國眾院議長裴洛西。 路透
美國眾院議長裴洛西。 路透

美國白宮與眾議院就新一輪刺激方案的協商，在周一（19日）「繼續縮小彼此分歧」，眾院議長裴洛西發言人Drew Hammill推文說，「議長依舊希望在周二結束前，能夠確認是否可在大選前通過法案。」；裴洛西與財政部長米努勤兩位主談人今天將繼續談判。

彭博資訊報導，四位參加閉門視訊會議的人士透露，裴洛西周一稍早告訴眾議院民主黨議員的訊息卻是，一些領域的顯著分歧，正在阻撓協議達成。

據了解，民主黨拒絕放棄對地方政府、工人、學校和醫療健保等方面的優先援助。Hammill指出，民主黨所屬的委員會主席們已被指示要與共和黨在參議院一起尋求解決方案。

美國總統川普周一說，如果他的行政團隊確實與民主黨達成協議，他會施壓讓國會共和黨議員能夠跟著贊同。

彭博指出，兩黨之間對於新一輪刺激方案仍然存在諸多分歧，包括：對州和地方政府的援助規模，民主黨希望對低收入家庭提供稅負減免，共和黨想推但民主黨反對的債務保護等。

儘管川普表示，他已備妥方案，規模能達到民主黨要求的2.2兆美元，甚至金額更高。但是參院多數黨領袖麥康奈已經一再警告，多數共和黨參議員會反對如此大規模的紓困計畫。

民主黨 共和黨 裴洛西

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