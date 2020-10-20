22日舉行終場總統辯論 川普陣營要求改辯「外交政策」

美國大選倒數15天，最新全國民調顯示，現任總統川普落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）約10個百分點。川普的競選經理史特平（Bill Stepien）19日致函總統辯論委員會，要求重新考慮和安排辯論主題，側重「外交政策」，並提到拜登兒子杭特・拜登（Hunter Biden）介紹外國企業給父親，牽線獲利一事。

因川普本月初染疫且不同意遠距辯論，總統辯論委員會取消原定15日舉行的第二場辯論會，22日為這次總統大選最後一場總統辯論，聲勢落後的川普要如何出招，備受外界關注。

原定第三場辯論主題有6個，包括對抗新冠肺炎、家庭、種族、氣候變遷、國家安全與領導統御；史特平說，外交政策的比率太低，且很多題目和第一場辯論主題重疊。

史特平說，杭特居間安排讓當時是美國副總統的拜登接觸中共相關的能源公司，還從中獲益，若一個美國主要政黨的總統候選人可以對中國共產黨妥協，「美國人應該都聽聽看到底怎麼回事，若拜登想迴避，一點都不令人意外。」

史特平批評總統辯論委員會偏好拜登，協助其避開敏感議題，是徹底地不負責任，他要求總統辯論委員會修改辯論主題，強化外交政策。

史特平表示，拜登一直在迴避討論外交政策，尤其是在川普促成阿聯、巴林和以色列的歷史性和平協議之後，拜登是好戰份子，且在從政47年裡促進中國大陸得利，棄美國勞工於不顧。

第三場總統辯論將在田納西州納許維爾（Nashville）的貝爾蒙特大學（Belmont University）舉行，這次辯論主持人為國家廣播公司（NBC）的韋爾克（Kristen Welker）。

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