快訊

MLB／摩頓關鍵戰就是穩 光芒繼2008年後再闖世界大賽

基隆正濱漁港旁民營造船廠新建船失火 消防灌救中

防美選遭操控 臉書Instagram220萬則廣告拒門外

中央社 / 巴黎18日綜合外電報導

臉書副總裁克萊格在今天刊出的訪問中表示，臉書和Instagram最近拒絕了220萬則廣告並移除12萬則貼文，因為這些廣告和貼文試圖妨礙用戶參與即將到來的美國大選投票。

此外，曾任英國副首相的克萊格（Nick Clegg）還告訴法國周報「星期日報」（Journal du Dimanche），網路充斥的假訊息，也有1億5000萬則被貼上警告。

臉書（Facebook）持續加強行動，力圖避免2016年美國大選前的事件重演；當時，臉書被來自俄羅斯的勢力所利用，試圖操控投票者。

英國2016年脫歐公投時也有類似問題。

擔任臉書國際事務與通訊傳播副總裁的克萊格表示：「3萬5000名員工在管理我們平台的安全，並為了這些選舉貢獻心力。」

「在資訊查核方面，我們已和70個專業媒體建立合作關係，包括在法國的5家媒體。」

法新社也在臉書合作之列。

克萊格還說，臉書也利用人工智慧，「在用戶通報之前，就得以刪除數以十億計的貼文和假帳號」。

克萊格說，臉書將把所有廣告及其資金和來源等資訊保存7年，「確保透明度」。

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

恐怖分子斬首法國教師 極端伊斯蘭恐已滲透校園

美國大選：投票夜選舉結果不能出爐怎麼辦？

斬首法國教師凶嫌年僅18歲 生於俄國祖籍車臣

禁談「成吉思汗」？中國審查法國蒙古展...被收緊的草原民族敘事

相關新聞

抗議川普大法官人選 全美逾10萬女性走上街頭

全美各地逾10萬名女性今天走上街頭，怒嗆總統川普，也向已故大法官金斯柏格致敬。抗議人士中不少人頭戴粉紅色毛線帽，也有人穿...

《艾蜜莉在…亮票》超夯美劇女星都拿來自拍！美國這些州拍選票不違法

現代人愛自拍留下紀念，對於即將到來、四年一次美國總統大選，有些民眾也想拿著選票來張自拍，但這樣的動作是否違法？其實美國各州的法規大不同。

白宮前幕僚長批川普 「我所見過缺陷最多的人」

美國有線電視新聞網報導，白宮前幕僚長凱利（John Kelly）曾向友人表示，美國總統川普是他所見過缺陷最多的人。

機警5歲男孩發現被綁架狐猴 獲動物園獎賞終身會員

美國加州舊金山動物園14日通報環尾狐猴（Ring-tailed lemur）失蹤事件，並在現場發現圍欄遭強制入侵跡象。所...

川普、波洛西一年沒說話了 上次交談2人互罵告終

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)上次與川普總統說話的那一天，到16日恰好滿一年；這個「周年紀念日」凸顯華府兩位...

沒戴口罩進加護病房7天 川普盟友、新州前州長：我錯了

共和黨籍前新澤西州州長、川普盟友克利斯蒂(Chris Christie)先前造訪白宮參加巴瑞特(Amy Coney Ba...

川普身價36億 富比士卻曝他負債至少10億

富比士(Forbes)雜誌16日報導，對於川普總統負債多少，許多民眾都認為約在4億元左右，特別是川普15日晚間的里民大會...

熱門新聞

怕74歲妻「太有魅力」 19歲丈夫竟將其軟禁防出軌

「他不配當總統」紐約時報：用選票趕川普下台 免得國家萬劫不復

「你是總統不是瘋狂大叔」NBC主持人攻勢綿密 川普這回難招架

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

Netflix排行冠軍《艾蜜莉在巴黎》 為何歐美影評狂刷負評？

「不配當總統」 紐約時報痛批：下架川普

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。