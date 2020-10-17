機警5歲男孩發現被綁架狐猴 獲動物園獎賞終身會員

美國加州舊金山動物園14日通報環尾狐猴（Ring-tailed lemur）失蹤事件，並在現場發現圍欄遭強制入侵跡象。所幸一位5歲小朋友夠機警，不僅幫助環尾狐猴順利回到動物園，也讓自己與家人成為動物園的終身會員。

美聯社報導，這隻環尾狐猴名叫「馬基」（Maki），失蹤隔天出現在距離動物園約8公里的帝立市（Daly City），被剛放學的5歲男孩詹姆斯（James Trinh）發現。

路德會恩望堂日校（Hope Lutheran Dayschool）園長辛西亞．黃（Cynthia Huang）告訴記者，雖然馬基失蹤的新聞傳遍全美，但詹姆斯對此一無所知，只是大喊「狐猴耶！有狐猴！」

原本黃女士對此有點狐疑，想確定他是不是看到浣熊，但馬基從停車場咻地一聲跑到操場，隨後躲進小型玩具屋內，校方趕緊報警。接到聯繫的動保單位和動物園隨後趕來，並在小朋友、家長和老師注目下，把馬基哄進運輸用的籠子。

舊金山動物園園長彼得森（Tanya Peterson）表示，21歲的馬基年紀已老，還患有關節炎等小毛病，是需要特別照顧的野生動物，目前仍情緒激動，還有脫水與飢餓等狀況，獸醫團隊正努力讓牠恢復健康。也因為離開動物園的關係，馬基與家族正保持社交距離，希望很快就能大團圓，園方為馬基下落提供的2100美元（折合約6萬台幣）懸賞則會捐給恩望堂。

涉嫌綁架馬基的30歲嫌犯麥吉洛維（Cory McGilloway）已在15日晚間因另案被捕，預期將移監到舊金山郡立監獄，以偷竊狐猴相關罪名起訴。 一度遭人從舊金山動物園偷走的環尾狐猴馬基，園方指牠年紀已老，還患有關節炎等毛病，是需要特別照顧的野生動物。美聯

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