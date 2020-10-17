預測中共侵台 美：兩棲登陸機會不大 灰色行動孤立台灣

美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）16日表示，即便有大量飛彈對準台灣，現階段中國大陸可能還無意對台發動兩棲登陸行動，但隨著中共軍力擴張，也許10年到15年後，中共將處於更優勢的位置；台灣應自我強化防禦工事，以應對未來可能的侵略，或任何跟孤立台灣的手段。
歐布萊恩表示，台灣應強化不對稱戰力，及發展反介入區域阻絕策略，嚇阻中國大陸採行兩棲登陸或灰色地帶行動。他舉例，灰色地帶行動是指透過經濟手段，或類似禁運等方式，孤立台灣。
歐布萊恩說，外交孤立、禁運和灰色地帶的行動，都會讓中國大陸招致自由世界的反感，最後被孤立的可能是中國大陸自己；中國大陸有能力發動灰色地帶的行動，現在在南海就是如此，因此美國必須密切注意狀況發展。
中國大陸解放軍近日接連進入台灣防空識別區，實施軍事挑釁；立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的軍包機，當地時間15日上午被香港區管中心拒絕進入飛航情報區，包機掉頭飛回台灣，引發關注。
歐布萊恩美東時間16日參加阿斯本研究所（Aspen Institute）舉辦的研討會，被問到若美中是否可能因為台灣發生衝突，若中國大陸採取行動，美國是否準備協助台灣。
歐布萊恩說，不評論美國會如何因應，但是美國手上有很多可運用的工具，若美國加入，對中共來說就會非常危險。
歐布萊恩也說，他不認為中共會在此時發動，或是準備好要對台灣發動兩棲登陸行動，因台灣少有適合登陸的沙灘，可能就4個到5個，現階段對中共來說採取這種方式太難，北京也要考慮美國會如何反應。
「當然中共也可以使用飛彈殲滅台灣，但我不知道他們這樣做，能獲得什麼。」歐布萊恩說。
歐布萊恩表示，台灣需要強化自己的防衛能力，現在台灣國防預算越來越接近國內生產毛額（GDP）2%，考慮到解放軍的擴張，台灣需要超越現在的水準。
歐布萊恩重申，若台灣成為豪豬，獅子就不會喜歡去招惹，台灣要研究一些不對稱和反介入區域阻絕策略，嚇阻中國大陸採取兩棲登陸或灰色地帶的行動。
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