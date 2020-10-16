墨比爾斯：美股可能受大選拖累 已大舉投資台韓科技股

「新興市場教父」墨比爾斯16日警告，若美國總統大選結果出現爭議，美股可能「重挫」。他並看好亞洲市場仍是投資亮點，而他近來已大舉投入台灣和南韓股市，尤其是那些製造半導體和積體電路等科技產品基本要件的業者。
他認為，隨著科技持續普及，這些零組件的需求將持續成長。
墨比爾斯說，他並不是「特別擔憂」美中緊張情勢，「在這個年頭，就算有任何貿易限制，各國仍必須進行貿易，美國和中國大陸也是如此。」
當墨比爾斯被CNBC問及，若11月3日的大選結果有爭議，最終結果可能數周、或數月後才出爐，會對市場造成什麼影響時，墨比爾斯回答：「這是真實的議題，也是真切的問題。」
墨比爾斯說，「如果這真的發生，那麼我們麻煩就大了。市場不會喜歡這種局面，你會見到市場『貨真價實』的修正，或者大幅下挫。所以這是非常、非常嚴重的問題。」
墨比爾斯說，股市下跌的幅度，取決於爭議延續多久。他說，如果大選爭議要鬧到由最高法院定奪，決定勝選者的過程將「歹戲拖棚」，並構成更多不確定性，這深為市場「厭惡」。
為了規避這種風險，墨比爾斯建議，應投資「某種程度上不受景氣低迷影響」的企業，例如資產負債表強健，且能維持或增加其產品或服務需求的企業。
墨比爾斯說，若川普連任成功，對市場更為有利，「重點在於稅負」。他說，川普承諾再度大規模減稅，民主黨並未這麼說，而是計劃對所謂的富人和企業增稅，未來這將成為非常重大的議題。
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