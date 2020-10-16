誤認成鯊魚狂報警！當局發文求居民別再認錯翻車魚

美國一個小鎮的部門竟然發文叫市民別亂報警！事情源自當地接連出現神秘海洋生物，有人以為是鯊魚，還有人以為牠在受苦，於是紛紛報警求助，但當局派員調查發現只是「翻車魚」在游泳，根本無威脅性，但市民經常因見到翻車魚打911，使得當局呼籲大家別再因此報警。動保組織指出，翻車魚是因為游錯地方進入海灣或港口地帶，強調牠們個性溫和，市民不必擔心。
近日麻省瓦爾漢（Wareham）海邊出現神秘生物，有人說是鯊魚、有人說是海豹，還有人報警希望當局派員查看會否是疑似擱淺的魚。周一（12日）更有多人在海岸報警找緊急救援人員，但他們到場發現只是翻車魚正在吃水母，懶洋洋地游動，並無威脅性，市民可能誤認牠的鰭是鯊魚鰭。
該起事件使得瓦爾漢自然資源部在臉書發文，稱翻車魚只是在水中正常游泳，沒有擱淺或受苦，「拜託別再為了翻車魚報警」。部門主管Garry Buckminster表示，自周一早上6點半就開始接到居民的電話，恐慌地說水中有巨大的鰭冒出來，每次被「求救電話」轟炸後他只能回應「我們知道」，並解釋打911不是舉報一條魚游來游去的好方法，重申翻車魚沒有擱淺更沒有受苦，牠們過得很好。
居民們的擔心也有原因，因為新英格蘭水域不時有大白鯊頻繁出現，愈來愈接近游客的活動範圍，瓦爾漢當局一直警告居民要小心鯊魚。翻車魚透過在水面擺動背鰭的方式移動，游泳方式奇特，露出水面的鰭遠看就像鯊魚鰭，由於游泳方法怪異，令一般人容易誤會牠受了傷。
「New England Coastal Wildlife Alliance」創辦人、生物學家Carol Carson表示，保育人員正拯救那些往南部遷移期間滯留在麻省海灣地帶的翻車魚。翻車魚是最重的硬骨魚，給人感覺笨重又游得慢，但實際上牠們可以潛水達2500呎，而且生性好奇。Carson曾用橡皮拖擱淺的翻車魚回大海，懷有敵意時牠們會噴水，但那是牠們「最激進」的行為，翻車魚遷移時常會游錯地方，通常是海灣、港口及潮汐區，牠們游進去後不懂離開，所以每年這時間他們都接到不少求助電話。
有漁船公司老闆指，翻車魚游近船隻並不稀奇，牠們貼近船隻後會抬頭用一邊眼睛看你，個性很溫馴，不會傷害人類。
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文章授權轉載自《香港01》
美國一個小鎮的部門竟然發文叫市民別亂報警！事情源自當地接連出現神秘海洋生物，有人以為是鯊魚，還有人以為牠在受苦，於是紛紛報警求助，但當局派員調查發現只是「翻車魚」在游泳，根本無威脅性，但市民經常因見到翻車魚打911，使得當局呼籲大家別再因此報警。動保組織指出，翻車魚是因為游錯地方進入海灣或港口地帶，強調牠們個性溫和，市民不必擔心。
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