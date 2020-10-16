史上最大IPO 螞蟻估值目標傳上調12％到2,800億美元

彭博資訊引述知情人士報導，由於首次公開發行股票（IPO）的需求強勁，中國大陸金融科技大咖螞蟻集團計劃將IPO的估值目標提高到至少2,800億美元。儘管川普政府傳出正考慮對螞蟻施加限制措施，該集團仍繼續推動IPO。
不便具名的消息來源指出，在與投資人初步討論後，螞蟻集團將把估值目標由之前預估的2,500億美元上調12%。知情人士說，螞蟻集團計畫通過IPO募資350億美元。
知情人士告訴彭博，雖然美國可能會有不利舉措，但馬雲旗下的螞蟻集團仍在推動這宗有能成為全球最大規模的上市計畫；螞蟻集團將於香港和上海兩地同時上市。
若估值為2,800億美元，螞蟻集團規模將超過美國銀行（BofA），三倍於花旗集團（Citigroup）；IPO發行籌資規模將超過沙烏地國家石油公司（Aramco）之前創紀錄的290億美元。
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