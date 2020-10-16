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染疫後首現身 白宮高級顧問希克斯不戴口罩與川普同搭「空軍一號」

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合15日電
白宮高級顧問希克斯確診新冠病毒後，經兩周隔離，15日又恢復與總統川普的競選活動。這是她確診染疫之後，第一次公開露面，全程不戴口罩。(路透)
白宮高級顧問希克斯確診新冠病毒後，經兩周隔離，15日又恢復與總統川普的競選活動。這是她確診染疫之後，第一次公開露面，全程不戴口罩。(路透)

白宮高級顧問希克斯(Hope Hicks)在確診新冠病毒後，經兩星期隔離，又恢復與總統川普的競選活動，15日與川普一起飛往北卡州及佛州。這是她確診染疫後，首次公開露面，全程不戴口罩

被視為川普最核心助理的希克斯，15日下午與川普一起離開白宮，當時她未戴口罩，到達安德斯聯合基地的停機坪，登上「空軍一號」時也被發現沒戴口罩，因此可以推測她全程都未戴口罩，使人擔心是否會「歷史重演」。

10月1日希克斯確診對新冠病毒呈陽性反應，數小時後川普也自爆確診，隨後兩個星期，多名白宮官員也先後證實感染新冠病毒；希克斯在證實染疫之前，也是多次隨同川普乘坐「空軍一號」，前往參加首場總統候選人辯論及前往明尼蘇達州造勢。

對於希克斯確診的消息，白宮一直試圖掩蓋，嚴格控制不宣布；白宮官員指出，他們早已知道希克斯10月1日上午檢測呈陽性反應，但當天下午，川普仍然前往新澤西展開競選活動。

白宮一直沒有主動披露川普有高級助理已經確診，直至彭博社報導而希克斯確診後才陸續披露；川普後來暗示，希克斯可能是在與緊急應變部隊人員互動時受感染。

其實白宮不光有意隱瞞希克斯染疫，也同樣未公布川普的感染時序，包括在確診呈陽性反應之前，他最後一次呈陰性反應是在何時？因此外界很難得知，川普何時感染病毒。

白宮高級顧問希克斯(右)確診新冠病毒後，經兩周隔離，15日又恢復與總統川普的競選活動。這是她確診染疫之後，第一次公開露面，全程不戴口罩。左為白宮幕僚長梅杜斯。(路透)
白宮高級顧問希克斯(右)確診新冠病毒後，經兩周隔離，15日又恢復與總統川普的競選活動。這是她確診染疫之後，第一次公開露面，全程不戴口罩。左為白宮幕僚長梅杜斯。(路透)

川普 白宮 口罩

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