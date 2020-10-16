推特清晨全球大當機 1.5小時後逐步修復

推特（Twitter）在美東時間周四（15日）傍晚5時左右（台北時間今天清晨5時）出現全球大當機，大約一個半小時之後修復，但顯然是局部逐漸復原，因為有些用戶在7時10分還是不能使用。

針對全球性的當機，推特表示，正在調查令紐約到雪梨世界各地用戶明顯服務中斷的原因。

服務出現中斷情況之初，推特發言人對彭博資訊表示：「我們知道大家使用推特出現問題，現在正在儘快解決修復。」

稍早，推特在報告服務狀態的網站上說，已在調查其應用程式界面出現的異常情況。

追蹤服務中斷狀況的網站Downdetector.com在紐約時間15日下午5:15左右，接到至少5萬筆通報，說推特這個社群平台出現問題。

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