美紓困案 總統大選前難喬定

美國財政部長米努勤14日表示，他與眾議院議長裴洛西對新一輪財政刺激方案仍有「巨大歧見」，淡化了在11月3日總統大選前達成刺激協議的可能性，但他也說，將繼續努力尋求共識。

米努勤表示，「考慮到我們目前的進展和在細節上的分歧，要在大選前達成協議並執行將很困難，但我們將繼續努力解決這些問題」，他與裴洛西之間仍有「巨大歧見」，並指稱政治因素為雙方歧見之一。

米努勤說，總統川普已要求他繼續磋商到達成協議為止。裴洛西的幕僚哈米爾表示，米努勤與裴洛西15日將繼續會商，雙方幕僚也持續「交換文件」。

哈米爾形容14日的磋商很有建設性，但裴洛西認為川普政府的方案缺乏「全國的策略篩檢計畫」，仍是雙方意見分歧的領域之一。

最新數據顯示，美國在10日止當周首次請領失業救濟金人數，意外增加5.3萬人至89.8萬人，凸顯美國就業市場復甦腳步減慢。3日止當周連續請領失業救濟金人數則減少117萬人至1,000萬人。

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