美紓困案 總統大選前難喬定

美國財政部長米努勤14日表示，他與眾議院議長裴洛西對新一輪財政刺激方案仍有「巨大歧見」，淡化了在11月3日總統大選前達成刺激協議的可能性，但他也說，將繼續努力尋求共識。
米努勤表示，「考慮到我們目前的進展和在細節上的分歧，要在大選前達成協議並執行將很困難，但我們將繼續努力解決這些問題」，他與裴洛西之間仍有「巨大歧見」，並指稱政治因素為雙方歧見之一。
米努勤說，總統川普已要求他繼續磋商到達成協議為止。裴洛西的幕僚哈米爾表示，米努勤與裴洛西15日將繼續會商，雙方幕僚也持續「交換文件」。
哈米爾形容14日的磋商很有建設性，但裴洛西認為川普政府的方案缺乏「全國的策略篩檢計畫」，仍是雙方意見分歧的領域之一。
最新數據顯示，美國在10日止當周首次請領失業救濟金人數，意外增加5.3萬人至89.8萬人，凸顯美國就業市場復甦腳步減慢。3日止當周連續請領失業救濟金人數則減少117萬人至1,000萬人。
美國國務卿龐培歐今天表示，孔子學院佯裝成文化語言機構，但實質是為中共進行影響力行動。他說，美方無法接受北京得以存在孩童教...
美國財政部長米努勤14日表示，他與眾議院議長裴洛西對新一輪財政刺激方案仍有「巨大歧見」，淡化了在11月3日總統大選前達成...
美國人買槍需求升溫，大批無槍者決定在今年買槍，原因是新冠肺炎疫情、警察殺害非裔民眾引起的社會騷亂，以及11月美國大選前的...
伊朗11歲男童因為沒有手機上網課交作業，上吊自殺，引發社會譁然！伊朗是中東新冠疫情最嚴重國家，疫情讓學童必須用手機或電腦上課...
民主黨參議員德賓(Dick Durbin)13日援引芝加哥槍支暴力歷史，質問最高法院大法官提名人艾米·巴瑞特(Amy Coney Barrett)是否認為恢復重罪犯擁槍權...
大法官被提名人艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)14日回到參院司法委員會參加第三天任命聽證會，面對民主黨人連番詢問巴瑞特的裁決會多接近其啟蒙老師史卡利亞(Antonin Scalia)，巴瑞特強調她自有看法，並一再避碰史卡利亞的爭議判決。
聯邦檢察官過去三年來持續秘密調查一間埃及國營銀行，可能在川普總統2016年競選的最後倒數階段挹注1000萬元給川普，但檢方無法證實兩者關連而於夏季結案，相關內容直到最近才曝光。
消息人士透露，美國國務院已遞交一份提案，要求川普政府將中國大陸網路金融服務公司螞蟻集團列入貿易黑名單。
美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump...
美國聯邦參議院司法委員會14日持續進行對大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的詢問，巴瑞特13日以...
近來媒體報導常說，美國總統川普態度「轉向」支持推新一輪經濟刺激，但紐約時報專欄作家克魯曼（Paul Krugman）形容...
我回想起家族最後一次在布魯克林的彼德魯格牛排館（Peter Luger Steak House）慶祝父親節。當時，就像現在，唐納與羅伯特比鄰而坐，我就在他們的正對面。沒有任何解釋，唐納就轉向羅伯特說道：「你看。」他露出牙齒，指著嘴巴。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言