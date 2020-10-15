伊朗11歲男童自殺 凸顯疫情、貧窮問題

伊朗11歲男童因為沒有手機上網課交作業，上吊自殺，引發社會譁然！伊朗是中東新冠疫情最嚴重國家，疫情讓學童必須用手機或電腦上課，但伊朗國會公共教育委員會發言人表示，全國1400萬學童中有300萬人缺乏資源無法上課，凸顯伊朗疫情和貧窮問題。

貧病家庭的悲劇

根據中東觀察網站《Al-Monitor》報導，11歲男童穆罕默德•穆撒維扎迪與家人住在布舍赫省大葉鎮南區租來的房子裡，他11日在自家廚房上吊自殺，消息傳出，伊朗社會難以置信，群情激憤。

穆罕默德的母親法蒂瑪指控學校校長，幾次答應要給兒子和另外兩個孩子手機，可是從未兌現承諾。校長否認，說手機已經給了，母親指控校方撒謊，表示兒子拿到的是壞掉的手機，不能上網。穆罕默德的老師支持母親的說法，表示孩子一再發訊息跟老師說，自己的手機無法收發圖片，不能作功課。

法蒂瑪表示，她丈夫生病，4個小孩中又有1人殘疾，家裡只有她當清潔工供養全家，需要親友接濟。她說穆罕默德自殺前一晚堅持要睡在母親懷裡，母親隔天再看到兒子，已經青紫著臉躺在廚房地上。

制裁、疫情加劇經濟困境

這起自殺悲劇不是單一事件，上週在貧困地區也有兩起上吊自殺事件。根據《消費者新聞與商業頻道》報導，受到美國制裁影響，伊朗貧窮問題加劇，新冠肺炎大流行更令情況雪上加霜。伊朗目前已經超過50萬人確診，接近3萬人死亡。

伊朗的石油出口在美國的經濟制裁下大受影響，現在因為疫情，油價又大跌，使伊朗貨幣里亞爾(Rial)兌美元持續貶值。上週，川普政府宣布對伊朗18家銀行進行制裁，這是伊朗僅存可以與國際接軌的金融機構，目前美國只接受人道救援的金融往來。

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