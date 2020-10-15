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「裁決保證有主見」 巴瑞特切割恩師史卡利亞

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合14日電
大法官被提名人巴瑞特14日回到參院司法委員會參加第三天的任命聽證會。 美聯社
大法官被提名人巴瑞特14日回到參院司法委員會參加第三天的任命聽證會。 美聯社

大法官被提名人艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)14日回到參院司法委員會參加第三天任命聽證會，面對民主黨人連番詢問巴瑞特的裁決會多接近其啟蒙老師史卡利亞(Antonin Scalia)，巴瑞特強調她自有看法，並一再避碰史卡利亞的爭議判決。

第三天聽證會持續約九個小時，比13日聽證會的馬拉松式提問稍短，巴瑞特與史卡利亞的司法觀受到民主黨人高度關注；她重申雖然兩人都忠於以「原義主義」(originalism)來詮釋憲法，但她未必會採用跟史卡利亞一樣的方式做裁決。

川普總統上月底在白宮玫瑰花園宣布提名巴瑞特為大法官時，她先介紹和感謝史卡利亞的家人，之後再介紹自己家人；巴瑞特當時表示：「雖然我擔任史卡利亞的法庭書記官是在20多年前，但他的教誨言猶在耳，他的司法觀就是我的司法觀。」

民主黨國會參議員庫恩斯(Chris Coons，德拉瓦州)14日質詢巴瑞特擔任史卡利亞法庭書記官數十年對其影響時，她則強調她自有看法。

巴瑞特回應：「我希望你不是在暗示我沒有主見，我無法獨立思考，或者我只會依循史卡利亞過去發言來判決；因為我可以向你保證，我有自己的想法。」她強調，史卡利亞說過的話她未必都同意，也未必會影響她日後擔任大法官的裁決。

巴瑞特在本周聽證會多次強調她與史卡利亞的區別，並試圖疏遠自己與史卡利亞在最高法院爭議性案件的關係；她13日多次表示：「若提名獲確認，你們不會得到史卡利亞法官，而是巴瑞特法官。」

她也指出，她不會「支持或反對」史卡利亞的任何立場，而且任何人都不該預測她會遵照史卡利亞的裁決；儘管如此，她拒絕直接回應爭議議題，包括同性婚姻、墮胎權與擁槍權等。

「華盛頓郵報」指出，若細讀巴瑞特發言，她的看法有時比史卡利亞更保守；以擁槍權而言，她認為憲法未允許政府禁止所有重罪犯持槍，禁令僅限於暴力犯和危險犯人。

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