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川普最小兒子拜倫也曾確診新冠肺炎 已經復原

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普最小兒子拜倫（右）也曾確診新冠肺炎。美聯社
川普最小兒子拜倫（右）也曾確診新冠肺炎。美聯社

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump）也曾確診為新冠肺炎，但尚無症狀；如今拜倫病毒檢測為陰性，川普14日接受訪問時說，拜倫現在狀況良好。

梅蘭尼亞發布聲明表示，自己和川普確診新冠肺炎後，最擔心的就是拜倫，拜倫第一時間的病毒檢測為陰性；不料憂慮成真，拜倫在不久後也確診為新冠肺炎，幸運地是，拜倫是健康的青少年，且過程中沒有出現症狀，一家人因為新冠肺炎的關係，在好轉後又有時間聚在一起，現在拜倫的病毒檢測為陰性。

在川普夫婦確診後，第一家庭成員也都接受病毒檢測，包括川普的長子小唐納（Donald Jr. Trump）和長女伊凡卡（Ivanka Trump）等人，病毒檢測結果都呈現陰性。

梅蘭妮亞說，在確診後她的症狀輕微，身體出現疼痛、咳嗽和頭痛，多數時間感覺極度疲憊，她補充維生素和健康食品以恢復健康，感謝白宮醫師康利（Sean Conley）等醫護人員的照料；她說，自己現在是有第一手經驗抵抗新冠病毒的人，想到還有多數人民還在對抗病毒的過程中，希望大家能共同克服這項挑戰。

梅蘭妮亞在聲明中提到，她與拜倫都經病毒檢測為陰性，為美國祈禱，為正在對抗新冠疫情的患者祈禱。

川普1日確診後，康利12日發布備忘錄表示，連續幾天測試後，川普的病毒檢測已呈現陰性，不會傳染給其他人；川普當天就前往佛羅里達州造勢，梅蘭妮亞至今還沒有復出替川普助選。

川普 新冠肺炎 梅蘭妮亞

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