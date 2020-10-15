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川普能不能特赦自己？ 巴瑞特：這問題至今還沒發生

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國大法官被提名人巴瑞特。法新社
美國大法官被提名人巴瑞特。法新社

美國聯邦參議院司法委員會14日持續進行對大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的詢問，巴瑞特13日以原義主義（originalism），回歸法律本身為策略，避免在爭議議題表態；她14日被問到，美國總統川普能否特赦他自己，巴瑞特說，「到目前為止就我所知，美國還未曾就此問題爭訟。」

巴瑞特在前一天表示，她不會成為總統的棋子，去影響選舉或其他重要議題；她今天說，無人能凌駕法律，即便是總統。

「但法院實際上無法確保包含總統在內的每個人遵從命令...最高法院雖有最終決定權，但無法控制在判決出爐以後的走向，這端賴其他分支機構根據判決做出回應。」巴瑞特說。

民主黨籍參議員萊西（Patrick J. Leahy）詢問巴瑞特，總統可否拒絕法院的命令，巴瑞特說，「最高法院無法控制總統服從命令。」

萊西追問，總統可否在犯罪後宣布特赦自己。

巴瑞特說，美國至今還未就此問題發生爭訟，這個問題可能發生、也可能不會發生；這是一個針對赦免權的範圍，需要進行法律分析的問題。

特赦 大法官

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