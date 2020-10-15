川普能不能特赦自己？ 巴瑞特：這問題至今還沒發生

美國聯邦參議院司法委員會14日持續進行對大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的詢問，巴瑞特13日以原義主義（originalism），回歸法律本身為策略，避免在爭議議題表態；她14日被問到，美國總統川普能否特赦他自己，巴瑞特說，「到目前為止就我所知，美國還未曾就此問題爭訟。」
巴瑞特在前一天表示，她不會成為總統的棋子，去影響選舉或其他重要議題；她今天說，無人能凌駕法律，即便是總統。
「但法院實際上無法確保包含總統在內的每個人遵從命令...最高法院雖有最終決定權，但無法控制在判決出爐以後的走向，這端賴其他分支機構根據判決做出回應。」巴瑞特說。
民主黨籍參議員萊西（Patrick J. Leahy）詢問巴瑞特，總統可否拒絕法院的命令，巴瑞特說，「最高法院無法控制總統服從命令。」
萊西追問，總統可否在犯罪後宣布特赦自己。
巴瑞特說，美國至今還未就此問題發生爭訟，這個問題可能發生、也可能不會發生；這是一個針對赦免權的範圍，需要進行法律分析的問題。
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大選前三周，共和黨持續推動新冠疫情紓困計畫，參院共和黨團與白宮明顯不同調。參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)13日表示，參院下周將表決縮減版經濟紓困草案，但消息才剛傳出，川普總統馬上在推特發文寫道：「紓困！要有大手筆方案，不然就捲鋪蓋回家！」
聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)13日與「有線電視新聞網」(CNN)節目「戰情室」(The Situation Room)主播布利哲(Wolf Blitzer)就最新一波新冠疫情紓困法案激烈交鋒，她形容布利哲是「共和黨立場的辯護士」。波洛西說：「沃夫，我不想這麼說，但必須告訴你，你在這點上不對。」
面對川普總統、副總統潘斯及共和黨人一再質疑，民主黨總統候選人拜登針對是否支持「擴充最高法院大法官人數至九人」一事，回應指出，「我說過了，我不是擴充最高法院的粉絲。但我也不想大談這個議題，我想保持專注。」
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