印度男子崇拜川普為他蓋廟 川普染疫他竟絕食猝死

印度男子基許納（Bussa Krishna）非常崇拜美國總統川普，甚至為偶像打造一尊等身大的雕像，並蓋了一間廟來膜拜他。川普2日宣布確診新冠肺炎後，基許納悲痛得不願進食，11日因心跳驟停猝逝。

30多歲的基許納是名農夫，住在印度南部泰倫加納邦的孔尼村，喪偶的他有個7歲兒子。基許納的表兄弟布卡說，基許納不會說英語，仰賴布卡讀報給他聽，當基許納聽到川普的新聞，開始崇拜川普，為他直來直往的方式和不拐彎抹角的言論深深著迷。

基許納在自家後院蓋了間「川普廟」，每天早晨一到二小時以印度教儀式膜拜川普雕像，周五禁食。布卡說：「家族所有人都覺得他精神有問題，但他堅持下去，大家也就默默接受了。」

川普宣布確診後，基許納在臉書上傳影片，他淚流滿面的說：「我好難過，我的神、川普，感染病毒。我請求所有人為他祈禱迅速康復。」

之後基許納把自己關在房間裡，拒絕進食，11日突然心跳停止，送醫後仍不治。布卡說，村民正討論如何維護基許納留下來的川普廟。 基許納得知川普染疫，竟悲痛的絕食，11日不幸猝逝。 路透 基許納在自後院蓋了間川普廟，打造等身大的川普雕像。 路透

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