參院擬表決縮減版紓困案 川普發推：要有大手筆

大選前三周，共和黨持續推動新冠疫情紓困計畫，參院共和黨團與白宮明顯不同調。參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)13日表示，參院下周將表決縮減版經濟紓困草案，但消息才剛傳出，川普總統馬上在推特發文寫道：「紓困！要有大手筆方案，不然就捲鋪蓋回家！」

麥康諾13日在聲明中指出，參院19日召開全院會議時，「我們要處理的第一件議案，就是再度針對為美國勞工提供紓困進行表決」。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)對民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)提出的規模1兆8000億元紓困計畫，參院共和黨團感到猶豫。然而，川普則對共和黨議員喊話，希望新一輪紓困方案手筆要越大越好，甚至超過民主黨提議的版本。

波洛西已拒絕米努勤的提議，理由是計畫內容完全不妥當。她在13日寫給民主黨眾議員的信中也表示：「可悲的是，川普的提議在疫情期間是嚴重不足的，無法滿足經濟嚴重衰退的需求。」白宮與民主黨眾議員之間的紓困協商，日前被川普突然喊停，但川普稍後又指稱要提出更大規模的紓困計畫。

麥康諾上個月便提出縮減版草案，但被民主黨參議員拒絕。一般預料，民主黨參議員在下周表決時，同樣也持反對立場。縮減版草案規模約5000億元，內容包括加發額外失業津貼、為小型企業提供薪資保護計畫，並為醫院、學校等提供經費。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，川普要求的大手筆紓困方案，共和黨議員並不認同，民主黨議員則認為白宮提出的計畫內容，做得仍然不夠多。

波洛西13日寫信給眾院民主黨團，並在信中指控白宮對於紓困協商缺乏誠意之後，川普隔了幾小時便在推文寫道：「紓困！要有大手筆方案，不然就捲鋪蓋回家！」

眾院上個月通過規模2兆4000億元的疫情紓困法案，但送到參院時卻吃了閉門羹。

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