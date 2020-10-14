激辯紓困案 波洛西舌戰CNN主播 嗆「共和黨的辯護士」

聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)13日與「有線電視新聞網」(CNN)節目「戰情室」(The Situation Room)主播布利哲(Wolf Blitzer)就最新一波新冠疫情紓困法案激烈交鋒，她形容布利哲是「共和黨立場的辯護士」。波洛西說：「沃夫，我不想這麼說，但必須告訴你，你在這點上不對。」
雙方戰火在布利哲提問波洛西為何不接受共和黨最新的新冠疫情紓困法案後一觸即發。
「我希望你問共和黨相同的問題，為何他們不滿足美國人的需求」；波洛西說：「讓我告訴這些人，因為我的同事，我們代表這些人民…以及他們的需要，並不在總統的提案之中。所以，當你問我『為何你不接受他們的(方案)？』他們為何不接受我們的提議？」
布利哲插話告訴波洛西，美國人「現在真的需要錢」，並引述加州民主黨聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)最近所言「有需要的人們無法等到2月，1兆8000億元很重要，且是歐巴馬紓困方案的一倍多；談妥這項法案並放到參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)桌上」。
布利哲問：「那妳有什麼話對羅康納說？」
「我告訴你的是，我不知道你為何總是扮演辯護士(apologist)的角色；你的很多同事都是共和黨立場的辯護士」；波洛西駁斥道：「羅康納，很好，那不是我們要做的，沒有人會等到2月。」
布利哲不死心，又問了波洛西一次，為何不與川普合作，接受1兆8000億元刺激法案，「就像他們在華盛頓所言，不讓完美成為美好的敵人」。
波洛西說：「我不會讓錯誤成為對的敵人。」
布利哲追問：「1兆8000億元哪裡錯了？」
波洛西答道：「你知道嗎？你對如我們兩黨的法案內容支出不同有任何概念嗎？」波洛西接著贅述民主黨版本法案細節。
聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)13日與「有線電視新聞網」(CNN)節目「戰情室」(The Situation Room)主播布利哲(Wolf Blitzer)就最新一波新冠疫情紓困法案激烈交鋒，她形容布利哲是「共和黨立場的辯護士」。波洛西說：「沃夫，我不想這麼說，但必須告訴你，你在這點上不對。」
大選前三周，共和黨持續推動新冠疫情紓困計畫，參院共和黨團與白宮明顯不同調。參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)13日表示，參院下周將表決縮減版經濟紓困草案，但消息才剛傳出，川普總統馬上在推特發文寫道：「紓困！要有大手筆方案，不然就捲鋪蓋回家！」
面對川普總統、副總統潘斯及共和黨人一再質疑，民主黨總統候選人拜登針對是否支持「擴充最高法院大法官人數至九人」一事，回應指出，「我說過了，我不是擴充最高法院的粉絲。但我也不想大談這個議題，我想保持專注。」
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