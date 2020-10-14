反對增加大法官人數 拜登：我不是擴充最高法院粉絲

面對川普總統、副總統潘斯及共和黨人一再質疑，民主黨總統候選人拜登針對是否支持「擴充最高法院大法官人數至九人」一事，回應指出，「我說過了，我不是擴充最高法院的粉絲。但我也不想大談這個議題，我想保持專注。」
拜登12日在俄亥俄州造勢時，接受辛辛那提WKRC電視台專訪表示，他希望大家把焦點放在大法官金斯格(Ruth Bader Ginsburg)過世後，川普決定趕在選前迅速填補遺缺這件事。他說：「重點是他為什麼要這麼做、他現在在做什麼？為什麼是在距離大選舉不到24天的時候？這麼做是在擴充法院，社會大眾應該關注。」
這是金斯柏過世後，拜登對此議題最清楚的評述。共和黨近來持續逼問拜登和他的競選搭檔賀錦麗(Kamala Harris)，要求他們表態在當選後會否擴充最高法院大法官席次，但兩人雙雙迴避給出答案。拜登上周曾說，選民「不該」在此時知道他的想法，因為這只會分散注意力，他會等大選後才透露立場。
共和黨人一口咬定，如果拜登和賀錦麗當選，一定會設法擴大最高法院大法官人數，以淡化保守派佔多數情勢。這樣的改變獲得民主黨進步派支持，但也必須等民主黨贏得參議院控制權，才有可能成真。
拜登仍是參議員時，曾反對大法官擴充人數作法。去年民主黨初選時他也曾表示，這是個「壞主意」；當時他說：「我們以後可能會被反將一軍。這不該是政治足球賽。」
儘管拜登12日對此議題表態，但13日潘斯持續推測說，如果拜登入主白宮，他和民主黨人一定會以自由派大法官擴充最高法院。潘斯暗指拜登心裡在想什麼，大家都明白。
潘斯還強調，大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barret)在提名確認聽證會展現「品性、優質與才智」。他預料巴瑞特將成功遞補大法官遺缺。
面對川普總統、副總統潘斯及共和黨人一再質疑，民主黨總統候選人拜登針對是否支持「擴充最高法院大法官人數至九人」一事，回應指出，「我說過了，我不是擴充最高法院的粉絲。但我也不想大談這個議題，我想保持專注。」
美國聯邦調查局（FBI）探員證實，密謀綁架密西根州州長的全副武裝右翼民兵組織，也曾討論要採取類似行動對維吉尼亞州州長下手
國際貨幣基金首席經濟學者戈匹納斯（Gita Gopinath）今天說，美國若推出新的大型經濟振興方案，不僅有助美國經濟大...
美國共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天表示，參院下週將就5000億美元的抗疫振興經...
與台灣淵源深厚，一門眾也都誠摯友台的美國軍事與政壇名門——麥肯家族——10月12日遺憾地公布了家族的母親，蘿貝塔．麥肯（Roberta McCain）本周一已以108歲的人瑞高齡，安祥辭世。蘿貝塔的丈夫，是與中華民國關係深厚的美國海軍四星上將小麥肯（John McCain Jr.），兒子則是越戰英雄、同樣挺台、曾參戰2008美國總統大選的共和黨大老麥肯三世（John McCain III）。然而在一門英烈的麥肯家族裡，果敢剽悍的蘿貝塔夫人，才是統御族眾的真正元帥，因為他「硬漢奶奶」的果敢形像不僅大受美國民眾歡迎，與台灣的羈絆深厚，更讓他留下了「在中共50國慶時...於中國大使館對面，自己強行升起『青天白日滿地紅旗』示威」的傳說事蹟。
美國大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）13日在聯邦參議院司法委員會接受參加提名聽證會時說，她對歐...
美國國務卿龐培歐今天表示，美方留意到中國、俄羅斯等部分外國政府，試圖透過智庫影響美國外交政策。他宣布，未來欲與國務院來往...
最新數據顯示，美國9月消費者物價指數（CPI）連續第四月攀升，顯示經濟已逐漸擺脫新冠肺炎疫情衝擊，但升幅已大幅放緩。
1987年，美國密西根大學研究人員提出，夫妻相處久了會變得愈來愈像，因為多年來一起經歷同樣的事件，分享同樣的情緒，所以皺...
「今日美國報」(USA Today)報導，「體育與休閒研究團體」(Sports and Leisure Research Group)近期進行的調查顯示，全美超過半數民眾已經或打算囤積糧食與其他生活必需品，主要原因是擔心新冠病毒疫情捲土重來，可能導致商家面臨新防疫限制等干擾情況。
參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，華盛頓郵報整理五大看點包括：
大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會12日展開，但在參院司法委員聽證會場內的新冠肺炎風險揮之不去，與會者中至少有一名聯邦參議員先前曾確診；巴瑞特全程戴口罩，僅在發言和喝水時暫時脫下口罩，而白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)則拒戴口罩發言，隨後離席。主持聽證的委員會主席參議員葛理漢也未戴口罩。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言