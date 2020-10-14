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反對增加大法官人數 拜登：我不是擴充最高法院粉絲

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導
對是否支持修憲擴充大法官人數，民主黨總統候選人拜登在13日終於表態不支持。(美聯社)
對是否支持修憲擴充大法官人數，民主黨總統候選人拜登在13日終於表態不支持。(美聯社)

面對川普總統、副總統潘斯及共和黨人一再質疑，民主黨總統候選人拜登針對是否支持「擴充最高法院大法官人數至九人」一事，回應指出，「我說過了，我不是擴充最高法院的粉絲。但我也不想大談這個議題，我想保持專注。」

拜登12日在俄亥俄州造勢時，接受辛辛那提WKRC電視台專訪表示，他希望大家把焦點放在大法官金斯格(Ruth Bader Ginsburg)過世後，川普決定趕在選前迅速填補遺缺這件事。他說：「重點是他為什麼要這麼做、他現在在做什麼？為什麼是在距離大選舉不到24天的時候？這麼做是在擴充法院，社會大眾應該關注。」

這是金斯柏過世後，拜登對此議題最清楚的評述。共和黨近來持續逼問拜登和他的競選搭檔賀錦麗(Kamala Harris)，要求他們表態在當選後會否擴充最高法院大法官席次，但兩人雙雙迴避給出答案。拜登上周曾說，選民「不該」在此時知道他的想法，因為這只會分散注意力，他會等大選後才透露立場。

共和黨人一口咬定，如果拜登和賀錦麗當選，一定會設法擴大最高法院大法官人數，以淡化保守派佔多數情勢。這樣的改變獲得民主黨進步派支持，但也必須等民主黨贏得參議院控制權，才有可能成真。

拜登仍是參議員時，曾反對大法官擴充人數作法。去年民主黨初選時他也曾表示，這是個「壞主意」；當時他說：「我們以後可能會被反將一軍。這不該是政治足球賽。」

儘管拜登12日對此議題表態，但13日潘斯持續推測說，如果拜登入主白宮，他和民主黨人一定會以自由派大法官擴充最高法院。潘斯暗指拜登心裡在想什麼，大家都明白。

潘斯還強調，大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barret)在提名確認聽證會展現「品性、優質與才智」。他預料巴瑞特將成功遞補大法官遺缺。

大法官 民主黨 潘斯

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