川普讚過的禮來抗體藥 第3期臨床試驗遭喊停！股價挫

製藥業者禮來（Eli Lilly）研發新冠肺炎單株抗體藥物ACTIV-3的第3期臨床試驗，因安全顧慮，被美國主管當局喊了暫停。消息一出，該公司股價應聲下跌2.9%，美股大盤也收黑。
禮來在8月間展開的試驗旨在測試其抗體藥物與吉利德公司（Gilead Sciences）的瑞德西韋（remdesivir）結合使用，是否有益於住院的新冠肺炎病患。
總部位於印第安納波利斯的禮來週二（13日）表示，基於謹慎考量，該試驗的一個獨立數據安全監控委員會建議，暫停登記受試者。
禮來表示支持委員會的決定，以確保參與臨床試驗病患的安全，但未對安全隱患的性質提供更多細節。
禮來抗體藥是取用美國首批已痊癒新冠患者之一的血液樣本加以研發。阿斯特捷利康（AstraZeneca）和再生元（Regeneron）等製藥公司也都在研發抗體藥。
單株抗體療法本月登上新聞頭條，因美國總統川普染疫住院時，接受再生元的抗體雞尾酒療法。迅速康復出院的川普盛讚抗體藥是「特效藥」。川普當時也提及禮來的抗體藥。他認為兩種藥都應給予緊急授權，供病患使用。
禮來抗體藥試驗暫停的消息造成該公司股價周二下挫2.85%至150.08美元。道瓊工業指數也跌0.55%至28,679.81點。
此前不到24小時，嬌生公司（Johnson & Johnson）才因為一名研究參與者因為身體不適病症，暫停新冠病毒疫苗臨床試驗。
另根據路透引述不具名消息來源的獨家報導，食品藥物管理局（FDA）發現，加速生產兩種新冠抗體藥之一的禮來藥廠，有嚴重品管問題。
檢查人員去年11月造訪位於紐澤西州布蘭奇堡（Branchburg）的禮來工廠，發現多項製程的資料遭刪除且未經查核。FDA將此一問題列為最嚴重級別違規，開立官方行動指示（OAI）的通知，意味「違規嚴重且對公衛有重大影響，必須加以修正」。
禮來說此事未影響產品品質或病患安全，已推動綜合修復計畫，增加現場人員，並積極解決抽檢時發現的所有顧慮。
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