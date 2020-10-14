美國補實大法官後廢歐記健保？ 巴瑞特：我沒有敵意

美國大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）13日在聯邦參議院司法委員會接受參加提名聽證會時說，她對歐記健保不帶敵意，對於非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警暴致死案感同身受，拒絕在墮胎議題上明確立場。
巴瑞特13日和14日兩天將接受參議員輪番提問，民主黨議員主攻歐記健保，首日的提名聽證會從上午9時預定進行到晚間9時。
在俗稱歐記健保的「平價醫療法案」（Affordable Care Act）議題上，巴瑞特說，她對這個法案不抱持敵意，美國總統川普也沒要求她在此事上應該怎麼做；「完全沒有，我從來沒被要求過，即便有，那對話也會很短暫。」
川普曾在推特上說，有了巴瑞特加入最高法院，會在推翻歐記健保上「做出對的事」；巴瑞特說，無法討論川普的推特發文。
民主黨參議院黨鞭德賓（Dick Bin）質疑巴瑞特過去曾出書批判歐記健保的法案，巴瑞特說，國會制定政策，她適用並遵守法律，這是法律上可分割性（severability）的問題，她對歐記健保不抱持敵意。
1973年的羅伊訴韋德（Roe v. Wade）案，建立女性墮胎權，1992年凱西案（Cassey）的判決結果認為各州不應對憲法保障婦女墮胎的權利，實施過度限制。朝野立委都關切巴瑞特的立場，她拒絕表達，她說自己不打算推翻凱西案，她不對此事表達立場，也沒辦法預先表態。
在種族議題上，有參議員問到佛洛伊德案，巴瑞特說，她有兩名非裔小孩，這起案件對她的家庭來說感同身受（personal），她說，她17歲和10歲的女兒都是非裔，她們曾為此事落淚，她也試著對孩子解釋到底發生什麼事。巴瑞特說，「種族主義存在我們國家。」
巴瑞特的立場被視為保守派，她的加入將讓最高法院9席大法官生態成為保守派6票對自由派3票；她也曾擔任釋憲立場保守的前大法官史卡利亞（Antonin Scalia）的助理，共和黨內的保守派視立場接近的巴瑞特為「女版史卡利亞」。
巴瑞特在答覆司委會主席葛理漢（Lindsey Graham）詢問時說，未來解釋憲法時，她會扮演原義主義者（originalist），回到法律本身的意涵，以文本就文本，理解當下法律所呈現的意義，非隨時空環境改變；「不是我說了算，以更新法律的解釋，或施加我個人的政策觀點。」
巴瑞特說，她曾跟史卡利亞討論過這個立場，史卡利亞是良師益友，兩人的觀念相當接近，但若她被提名，「你們不會得到一位史卡利亞，而是大法官巴瑞特。」
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參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，華盛頓郵報整理五大看點包括：
大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會12日展開，但在參院司法委員聽證會場內的新冠肺炎風險揮之不去，與會者中至少有一名聯邦參議員先前曾確診；巴瑞特全程戴口罩，僅在發言和喝水時暫時脫下口罩，而白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)則拒戴口罩發言，隨後離席。主持聽證的委員會主席參議員葛理漢也未戴口罩。
美國律師協會(ABA)11日對聯邦法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)作出「很有資格」擔任最高法院大法官的最高評價，在勢必引發爭議的任命聽證會前，成為一種重要的支持。
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