字母要以「Mineral」 糧食生產計畫 對抗糧食危機

Google母公司字母旗下的X實驗室，曾推出Waymo自駕車與其他具企圖心的計畫，如今又公開了另一個充滿雄心壯志的企圖：要以「Mineral」糧食生產計畫，改進農作物生產模式。
科技網站The Verge報導，「Mineral」計畫主持人格蘭（Elliott Grant）表示，這項計畫的重點將放在永續糧食生產與大規模種植的研發技術，根據人工智慧（AI）、模擬、感應器、機器人等技術的突破，持續開發並測試廣泛的軟硬體原型，。
格蘭表示，「Mineral」將試著用科技解決各類永續議題，包含為地球上持續增加的人口供應糧食，以及藉了解農作物生長周期與天氣情況，提高糧食生產效率。該計畫也希望在氣候變遷影響地球生態系之際，管理土地與植物生命。
「Mineral」網站指出，「為了養活全球與日俱增的人口，未來50年的糧食產量，勢必要大於過去1萬年的總和，如今氣候變遷還正削弱農作物的生產力」。
格蘭表示，「正如顯微鏡改變了疾病的檢測和管理方式，我們希望能以更好的工具改變農業生產糧食的方式」。
在「Mineral」團隊開發的首批工具中，其中之一是被暱稱為「農作物嬰兒車」（plant buggy）的四輪機器車原型。
這輛車安裝有攝影機、感測器和其他裝置，會研究農作物、土壤等環境因素，「Mineral」團隊接著會運用這些數據，結合衛星影像與氣象資料，以機器學習和其他AI訓練技術，建立一套預測模型，以了解農作物未來的生長情況。該團隊表示，他們已運用這輛原型車，研究伊利諾州黃豆與加州草莓的生長情況。
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參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，華盛頓郵報整理五大看點包括：
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