憂疫情捲土重來、選後動盪 美國人又開始囤糧

「今日美國報」(USA Today)報導，「體育與休閒研究團體」(Sports and Leisure Research Group)近期進行的調查顯示，全美超過半數民眾已經或打算囤積糧食與其他生活必需品，主要原因是擔心新冠病毒疫情捲土重來，可能導致商家面臨新防疫限制等干擾情況。

該團體總裁賴斯特(Jon Last)說：「我們仍看到全美多數民眾擔心新冠肺炎疫情會惡化，許多州也開始出現這種現象；而同時民眾也已對新冠肺炎感到疲勞。」

他指出，調查發現約有52%受訪者今年秋天打算囤積物資，其中多數人是擔心新冠病毒感染率上升，但也有較小一部分受訪者說是擔心下個月選舉前後的社會動亂；48%表示不打算。

如今消費者不太可能再遇到3月與4月那樣的物資短缺情況；當時各州頒布居家避疫令，商店貨架上的衛生紙與麵粉等生活必需品都被掃空。

「華爾街日報」指出，連鎖商店已在進入冬季前儲備庫存，以確保能夠在新冠肺炎個案增加下、以及佳節期間滿足消費者需求。

根據業界消息來源提供的資料，目前已有部分跡象顯示雜貨銷量正在上升。

數據公司Envestnet Yodlee指出，通常民眾走一趟雜貨店的採購金額，在截至10月6日的那星期增加至72元，較前一周增加11%。

該公司數據與分析團體總裁帕森斯(Bill Parsons)說：「那是6月第一周以來我們見過的最高水準，也是我們自1月開始追蹤以來第二高的數字」；雜貨支出在4月達到高峰。

帕森斯也說，越來越多消費者改在網路上採購送貨到府的雜貨，17.2%的雜貨銷售金額都是花在網購上，比9月初增加近2個百分點。

雜貨配送公司Instacart也表示，如今又有更多人在搜尋疫情期間較難買到的物資，「衛生紙」搜尋量在過去四周內增加14%。

市場研究公司210 Analytics創辦人安瑪麗‧若玲克(Anne-Marie Roerink)說，雜貨支出仍在增加的部分原因是新冠肺炎疫情的動態；數百萬成年民眾與兒童都還是在家遠距上班或上學，導致在家烹飪餐點的需求增加。

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