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華郵：大法官任命聽證5大看點 從健保存廢到病毒陰影

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
參院司法委員會12日舉行川普總統提名的大法官候選人巴瑞特的聽證全景。(美聯社)
參院司法委員會12日舉行川普總統提名的大法官候選人巴瑞特的聽證全景。(美聯社)

參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，華盛頓郵報整理五大看點包括：

一、對於舉辦聽證會，共和黨議員面對質疑時，處於守勢

目前正值疫情期間，至少兩名共和黨籍司法委員會成員確診，加上再過三周就是大選，讓這場任命聽證會的時間點隔外敏感。相較之下，共和黨議員四年前曾反對在選舉年任命大法官。由於巴瑞特資格與經歷都無可挑剔，聽證會舉行時間具有爭議，便成為民主黨攻擊焦點。

二、被外界描述為「卑屈的婦女」，巴瑞特反駁

巴瑞特說：「當我讀大學時，從來沒想到有人會覺得女孩的能力不如男孩。」

三、民主黨議員只想討論巴瑞特提名對健保的影響

共和黨在參院具有多數優勢，民主黨無力抵擋巴瑞特提名過關。就算還沒有巴瑞特，如今已趨於保守派的最高法院，大選過後可能也讓「歐記健保」前途堪慮。因此，民主黨參議員的策略是直接聚焦在大選，透過主打健保議題，提醒選民保守派為多數的最高法院可能帶來哪些後果。

四、民主黨議員不談巴瑞特信仰，但共和黨議員頻頻挖坑設陷阱

巴瑞特2017年獲提名為聯邦法院法官的任命聽證會上，民主黨參議員曾拿她的天主教信仰做文章，但民意反應不佳。為避免重蹈覆轍，民主黨議員盡量避談巴瑞特的宗教信仰是否可能導致墮胎權合法化重大判例「羅伊控告韋德」(Roe v. Wade)被推翻。

然而，包括德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)在內的共和黨參議員頻頻發言，批評對巴瑞特的反對聲浪，採取請君入甕策略，等待民主黨上鉤。

五、聽證會難以擺脫新冠病毒陰影

川普在白宮玫瑰花園宣布提名巴瑞特的儀式，後來儼然成為一場「超級傳播者」聚會，川普確診染疫後也一度住院，參院共和黨團暫停日常事務。曾出席玫瑰花園儀式且後來確診的猶他州共和黨聯邦參議員李麥克(Mike Lee)，12日成為聽證會上媒體矚目的話題人物。

民主黨籍佛蒙特州聯邦參議員李希(Patrick Leahy)指出，在不安全情況下，這場聽證會其實不該舉行。

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