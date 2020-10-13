「感覺很好」 確診9天共和黨參議員出席大法官任命聽證

大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會12日展開，但在參院司法委員聽證會場內的新冠肺炎風險揮之不去，與會者中至少有一名聯邦參議員先前曾確診；巴瑞特全程戴口罩，僅在發言和喝水時暫時脫下口罩，而白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)則拒戴口罩發言，隨後離席。主持聽證的委員會主席參議員葛理漢也未戴口罩。

巴瑞特12日與其家人抵達國會，她戴黑色口罩坐著聽參議員發言數小時之久，之後起身拿下口罩宣誓；她在發言和喝水時兩度拿下口罩。

共和黨聯邦參議員李麥克(Mike Lee，猶他州)新冠肺炎確診九天後，12日戴藍色口罩現身聽證會並告訴記者「我感覺很好！」一般來說新冠病患須隔離10至14天。

李麥克後來脫下口罩發表開場演說，底下觀眾除了有部分年長參議員外，還有巴瑞特的丈夫與孩子。

民主黨副總統候選人、參議員賀錦麗(Kamala Harris，加州)透過視訊參加會議，她批評共和黨人急於在選舉前確定大法官人選而貿然召開聽證會，她表示這場聽證會應該延期；「儘管司法委員會參議員爆發新冠疫情，但本委員會仍無視安全規定，未要求對全體人員進行檢測。」

聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)則堅稱已做足相關防疫措施，他表示根據聯邦疾病防制中心(CDC)指南，「我們對會議室的安排，讓我們可以安全做正事。」葛理漢在聽證結束後受訪時應媒體要求，就戴上口罩。

在南卡州面臨連任選舉的葛理漢，因拒絕進行新冠檢測而取消南卡州參議員辯論，他提到自己9日接受過檢測，並曾與確診的李麥克短暫接觸。

白宮幕僚長梅杜斯12日在聽證會表示，他與記者距離逾10呎，因此可以拿下口罩；但一名記者要求梅杜斯戴回口罩，他回應：「我不會戴著口罩說話的」，隨後便轉身離開；他上周在白宮外工作，5日最後檢測呈現陰性。

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