美國律師協會：巴瑞特很有資格擔任大法官

美國律師協會(ABA)11日對聯邦法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)作出「很有資格」擔任最高法院大法官的最高評價，在勢必引發爭議的任命聽證會前，成為一種重要的支持。
ABA聯邦司法體系常設委員會主席諾艾(Randall D. Noel)在信函中寫道：「本常設委員會絕大多數委員判定，巴瑞特法官『很有資格』，也有少數人的意見是她『有資格』在聯邦最高法院服務。」
有線電視新聞網(CNN)報導，ABA把重點放在一個人的「專業資格」上，而在進行判斷時並不考量到此人的「哲學思想、政治派系或意識形態」。
ABA指出：「儘管正直、專業能力、以及司法品行等判斷標準，是本常設委員會評價所有聯邦法院提名人選的基礎，本會針對最高法院大法官提名人選的調查尤為嚴格；最高法院考量議題的重大程度、牽涉範圍、以及複雜程度，要求被任命至該法院的提名人選具有優秀能力。」
民主黨人士在巴瑞特被提名後指出，她對於墮胎的觀點極端，一旦確定就任大法官，更恐危害「可負擔健保法」(Affordable Care Act)的未來。
ABA的評價將被共和黨人引用來駁斥這些批評；但當ABA批評共和黨人的一些法官提名人選時，該協會的重要性也經常被該黨人士鄙棄。
ABA先前曾評價川普總統提名的另外兩位最高法院大法官，即戈薩奇(Neil Gorsuch)與卡瓦諾(Brett Kavanaugh)；兩人皆被評價為「很有資格」，也都獲得確認就任。
ABA的評價偶爾也因為認為某些提名人選沒有資格，而被部分共和黨人批評，尤其是當該黨致力在川普執政期間重建聯邦司法體系的時候。
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參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，華盛頓郵報整理五大看點包括：
大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會12日展開，但在參院司法委員聽證會場內的新冠肺炎風險揮之不去，與會者中至少有一名聯邦參議員先前曾確診；巴瑞特全程戴口罩，僅在發言和喝水時暫時脫下口罩，而白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)則拒戴口罩發言，隨後離席。主持聽證的委員會主席參議員葛理漢也未戴口罩。
美國律師協會(ABA)11日對聯邦法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)作出「很有資格」擔任最高法院大法官的最高評價，在勢必引發爭議的任命聽證會前，成為一種重要的支持。
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