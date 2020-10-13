違法私設集票箱？加州共和黨部：收集選票 代投合法

代表共和黨角逐加州聯邦眾議員的韓裔候選人朴銀珠(Michelle Steel)，競選團隊幹部泰格(Jordan Tygh)周末期間在推特上傳蹲在貼有「官方收票筒」(Official ballot drop off box)字樣鐵櫃前拿著選票比讚的照片，旋即引發爭議。

有民眾指出，這個鐵櫃根本不是加州選務單位設立的集票箱，新聞報導也指出，類似的私設集票箱還出現在加州南部其他地點。加州州務卿巴迪亞(Alex Padilla)11日指出，私設集票箱屬於違法行為。

華盛頓郵報報導，過去幾周以來，加州南部陸續出現貼有「官方收票筒」字樣的私設集票箱，放置地點從教會、槍店到健身房都有。

泰格在推特發文寫道：「盡一己之力，提早投票。請私訊我，有關你投下選票的方便地點。」泰格戴著印有朴銀珠名字的黑色口罩，蹲在貼有「官方收票筒」字樣鐵櫃前拍照，但這個櫃子並不是加州選務機關的集票箱。這則推文後來已經被移除。

根據加州州法，私設收票筒、為私設收票筒宣傳屬於重罪，可能面臨兩年到四年有期徒刑。

共和黨加州黨部發言人巴拉哈斯(Hector Barajas)12日說，這些收票筒屬黨部所有；他說，根據州法，組織機構可以幫忙收集選民選票，累積之後代為投票。

民主黨籍的巴迪亞對華郵指出，佯稱「官方收票筒」的私設收票箱不但誤導選民，而且明顯違法。

巴迪亞指出，對於陸續出現私設收票筒，目前正與地方機關聯手調查中，選民應該只把選票繳回郡政府選務單位設立的官方收票箱。

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