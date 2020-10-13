阻警毀新車...父拒破窗救援逾1小時 1歲女兒困車內活活熱死

常說為人父母，往往愛子女多過愛自己，不過美國拉斯維加斯卻有父親更愛惜新車，親眼目睹1歲女兒被困車上逾1小時，卻因不想新車被破壞，而拒絕警員和哥哥破窗救人，導致女兒在高溫車廂被活活熱死。警方當場以虐待及疏忽照顧兒童造成重大身體傷害罪起訴涉事父親。

事發於上周一（5日）下午3時左右，27歲父親西德尼（Sidney Deal）與女友吵架後，不小心將車鑰匙和只有1歲大的女兒鎖在車內，他讓女友致電保險公司，經過通話長達23分鐘後得知「路邊救援」不受保，之後女友再打給鎖匠報價，2人聽到所需費用後，西德尼便叫女友掛掉電話。

當女兒已被困42分鐘後，西德尼終於才報警求助，但當警員提出破窗、找拖車或鎖匠之際，他卻要求先打電話給哥哥，堅稱車內開著冷氣，認為女兒沒有即時危險，並詢問母親相關的保險資料。隨後，哥哥趕到現場，脫下衣服包裹著拳頭，打算直接擊破車窗，但遭西德尼阻止，表示「自己沒有錢更換車窗，不希望新車被破壞」，想先等拖車到場。

警員最後破窗救人，可惜女嬰已呈屍僵狀態、返魂乏術。警方報告指出，西德尼舉動拖延救援過程，令女兒在高溫車廂內長達1個多小時。而據美媒報導表示，事發當天的拉斯維加斯最高氣溫約攝氏36.7度，西德尼曾告知到場警員，車內安全座椅的安全帶未扣上，女兒可自由走動，其後躺下以為她只是在睡覺。

警方發言人表示，警員未有立即破窗皆因西德尼「堅持保護車輛」，並聲稱看到女兒仍有呼吸，當場以虐待及疏忽照顧兒童造成重大身體傷害罪起訴他。西德尼母親則為兒子護航，指兒子相信車上有開冷氣，平時也非常愛女兒。

美國一名男子意外將1歲女兒反鎖新車內，但卻不願警消破窗救人，1歲女兒遭活活熱死。圖擷自臉書。

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文章授權轉載自《香港01》

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