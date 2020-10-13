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美大法官任命聽證會首日 賀錦麗：選前通過是非法的

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
民主黨副總統候選人賀錦麗。美聯社
民主黨副總統候選人賀錦麗。美聯社

美國聯邦參議院司法委員會12日起一連三天舉行聽證會，審查大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的資格；民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在首日透過視訊，抨擊美國總統川普急著提名人選補缺，並指選前通過人事案是非法的。

賀錦麗現為加州參議員，這場人事任命聽證會，被視為兩黨選前重要的政治攻防目標，賀錦麗的角色更顯重要。

賀錦麗說，人事同意權的審查太過靠近總統選舉投票日，這是非法的（illigitimate）。

賀錦麗表示，「這場聽證意圖明確，就是想把被提名人塞進最高法院，且會決定在嚴重的疫情大流行期間，奪走數百萬人享有的健康保險。」

「多數的美國人都希望無論誰贏得選舉，由勝利者在選後進行提名，我的共和黨同事也知道，但他們決定故意違背人民的意志，因為共和黨想撤回歐記健保對人民所提供的保護和權利。」賀錦麗說。

美國最高法院大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）上月18日逝世，美國總統川普執意在選前提名大法官的繼任者，川普上月26日在白宮玫瑰花園宣布提名巴瑞特為大法官，參議院將以最快速度趕在本月底審查完竣，舉行全院投票；民主黨議員在參議院為少數，美國總統川普的這項提名案可望在共和黨支持下順利通過。

美國大選 川普 拜登

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