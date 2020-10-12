顧防疫還是顧經濟？ 美國2迪士尼命運大不同
加州迪士尼樂園遲遲無法重啟，佛州迪士尼卻早已正常營運了2個月，主因是兩州政治理念與防疫觀念大相逕庭。身為共和黨的佛州州長德桑迪斯一直主張恢復經濟運作，但也因此讓佛州確診率一直居高不下。相反的，身為民主黨的加州州長紐森則嚴格執行防疫措施，所以確診率已經壓低到2.4%。
《華爾街日報》分析，加州政府為主題樂院制定的重啟營業標準相當嚴格，甚至把容留人數降低為只剩原本的25%，這也讓迪士尼董事長艾格大為惱火，退出由州長紐森組織的經濟振興小組。
即使根據《Deadline》報導，迪士尼仍試圖修正各種防疫措施，如在樂園四處提供消毒液和塑膠手套，盡可能減少人與人的接觸，還是難以在短時間看到重新開張的希望。
相反的，佛州的迪士尼卻已經在保持50%容留人數的前提下運轉了兩個月，州長德桑迪斯甚至打算進一步放寬人數限制。同樣是迪士尼樂園，為何命運如此大不同？《華爾街日報》分析認為，不是兩州的防疫措施根據不同的科學主張，單純只是兩州的政治立場大相徑庭罷了。
身為共和黨的佛州州長，一直不斷強調經濟必須正常運作，即使佛州的確診率居高不下，周確診率已經高達10.2%，州長德桑迪斯還是放手讓迪士尼繼續運作。反觀身為民主黨大本營的加州，周確診率已經降低到2.4%。
對於佛州州長的策略，佛州州議員湯普森表示，一切的策略是為了證明經濟正常運轉的重要性，但他也坦承依照目前居高不下的確診率，「的確開放得太快」，州長德桑迪斯的發言人則堅持，州長的決定都有科學數據支持。
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