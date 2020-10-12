美國奧客不給小費只賞「口罩」二字 暖心客挺老闆留小卡片

美國廣播公司（ABC）報導，當地一家酒吧服務生萊德葳（Jamie Ledwith）上週收到帳單時發現，「小費」欄位標註的不是金額，而是「口罩」二字，當場傻眼說：「我非常震驚。」

萊德葳提到，當時這組客人沒戴口罩進入店裡，她禮貌的請他們「入座前，如果要在酒吧裡站或是走動，請務必戴上口罩。」最後這組客人離去時，沒有支付一毛小費，只在小費欄上寫下「口罩」。

美國奧客不滿服務生要他上酒吧時戴口罩，竟在小費單上寫下「口罩」二字，並拒絕給小費。圖／取自 Kathy Kearney

酒吧老闆科爾妮（Kathy Kearney）在臉書上公布這個事件，瞬間收到數百則聲援的留言及私訊。科爾妮說：「甚至有人留了一張裝著一點錢的小卡片在酒吧門口，真的很窩心。」

科爾妮說，酒吧的目的是希望提供客人安全舒適的就餐體驗，她試圖同理這位顧客：「或許這傢伙那天過得不太順，沒錯啊，我們都過得不太順，疫情至今已經長達七個月了。」網友威斯尼亞（Zack Wischnia）也說：「如果無法遵守規定，拜託不要出門。」但網友藍道夫（John Randolph）認為：「如果酒吧人員很怕染疫，那就不要營業啊！」

科爾妮跟萊德葳異口同聲表示，她們很開心能再度工作，萊德葳說她之前就因為疫情失業半年。

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