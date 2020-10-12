聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國奧客不給小費只賞「口罩」二字 暖心客挺老闆留小卡片
美國廣播公司（ABC）報導，當地一家酒吧服務生萊德葳（Jamie Ledwith）上週收到帳單時發現，「小費」欄位標註的不是金額，而是「口罩」二字，當場傻眼說：「我非常震驚。」
萊德葳提到，當時這組客人沒戴口罩進入店裡，她禮貌的請他們「入座前，如果要在酒吧裡站或是走動，請務必戴上口罩。」最後這組客人離去時，沒有支付一毛小費，只在小費欄上寫下「口罩」。
酒吧老闆科爾妮（Kathy Kearney）在臉書上公布這個事件，瞬間收到數百則聲援的留言及私訊。科爾妮說：「甚至有人留了一張裝著一點錢的小卡片在酒吧門口，真的很窩心。」
科爾妮說，酒吧的目的是希望提供客人安全舒適的就餐體驗，她試圖同理這位顧客：「或許這傢伙那天過得不太順，沒錯啊，我們都過得不太順，疫情至今已經長達七個月了。」網友威斯尼亞（Zack Wischnia）也說：「如果無法遵守規定，拜託不要出門。」但網友藍道夫（John Randolph）認為：「如果酒吧人員很怕染疫，那就不要營業啊！」
科爾妮跟萊德葳異口同聲表示，她們很開心能再度工作，萊德葳說她之前就因為疫情失業半年。
2020美國大選專題
▪兩人PK／川、拜年齡加起來超過150歲 搭檔竟有一套「潘斯規則」？
▪神隱者拜登支持度遙遙領先？看美國民調數據
▪贏了選票卻輸了選舉 美國「贏者全拿」選制 竟有兩州特立獨行
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言