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大選若出現爭端？軍方：不介入 應由法院和國會解決

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合10日電
2020總統大選影響變數詭譎，若選後全美陷入混亂，引發各界對軍方屆時是否介入的討 論。圖為代表軍方的五角大廈。(美聯社)
2020總統大選影響變數詭譎，若選後全美陷入混亂，引發各界對軍方屆時是否介入的討 論。圖為代表軍方的五角大廈。(美聯社)

川普總統無根據聲稱選舉舞弊，並暗示恐因此拒絕承認敗選；選舉日當天，投票所駐軍也可能威脅選民；種種情況提高極端選舉亂象出現的可能性，若到這一步，美軍恐加以干涉，州長可能也得動用國民兵。

選舉、開票和選後反應可能引發動亂，美軍在最極端情況下可能會干涉，但正常情況下，美軍無須在選舉中扮演任何角色。雖說國內秩序主要由警察維護，不過根據「暴亂法」(Insurrection Act)，美軍可擔任類似警察的角色；州長在緊急情況下也可動用國民兵。

軍人效忠憲法與法律

文職官員控制軍隊向來是美國民主基石，這表示軍人僅回應國防部長等文職官員，而且遠離政治；軍人效忠憲法與國家法律，而非政黨或總統。

參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)已告知國會：「選舉某些面向出現爭端事件的話，依法得由美國法院和國會解決任何爭議，而非由軍方接手。」他預期無論由誰勝選，軍方都不會參與選舉過程。

警察為主 國民兵為輔

各州州長統管國民兵，通常會在天災等緊急情況時動員，也可能利用國民兵協助暴動事件中的執法；通常是警察為主，國民兵為輔。

不過若出現伊拉克和阿富汗戰爭等全國緊急情況時，總統可將國民兵部署於聯邦地位協助現役軍人；總統也有聯邦權力可動員國民兵因應國內緊急情況，但不清楚州長能否阻止此行動。

總統派兵 依暴亂法案

總統有權依1807年的暴亂法案派遣現役軍人，平息無法控制自州暴亂或違抗聯邦法的州；只要達到特定條件，總統便可依此法動員軍隊，無須經州長同意。

總統選舉後若發生暴力行動，是否構成暴亂？此問題仍待商討，目前不清楚各州可否合法阻止總統使用暴亂法案。

軍人 警察

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