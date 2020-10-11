兩黨同聲反對！川普新紓困案 投票前難過國會

參院共和黨人和眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)10日同聲強烈反對川普政府提出的1.8兆元疫情紓困新提案，讓選前達成新紓困協議的可能性大幅降低。

多位與會人士匿名表示，多名共和黨參議員10日在財政部長米努勤和白宮幕僚長梅杜斯舉行的電話會議上，指責全案支出花費過高、質疑總體方向並批判個別紓困項目。

共和黨認為 開支太龐大

共和黨參議員包括巴拉索(John Barrasso)、史考特(Rick Scott)、布克伯恩(Marsha Blackburn)及李麥克(Mike Lee)都直言反對此案，指此龐大開支提案竟然容納共和黨都反感的民主黨認為優先的紓困項目，形同自己敲響共和黨多數執政「喪鐘」。

梅杜斯面對黨內激烈反彈，自己卻須將此訊息帶回去通報川普，曾一度表示：「你們都必須參加我的葬禮。」

川普積極爭取通過此重大開支提議，以增加連任機會；他在確診染疫又迅速出院後，一度取消紓困談判，後又改變心意復談。米努勤9日提出白宮最新提案內容。

在參院共和黨人開會之際，波洛西則向眾院民主黨人發出信函表示，白宮提案是「向前一步又退後兩步」，需大幅修改。眾院民主黨人一直在推動耗資2.2兆元提案，但共和黨人強烈反對，認為紓困花錢太多太浪費，民主黨形同在買票。

波洛西說，川普提案沒有為失業保險、州和地方援助、育兒或其他民主黨優先事項提供足夠經費，提議內容還包括了針對企業責任保護的「魯莽用語」；「 總統提議似乎是說他將酌情決定增加或減少撥款，而非強調尊重工人、粉碎病毒並讓資助落實勞工手中。」

不過，波洛西寫道，她仍希望雙方能達成紓困協議，以解決美國家庭面臨的健康和經濟危機；「然而，由於參院共和黨反對，目前尚不清楚前景是否樂觀。」

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)稍早即看淡選前通過新紓困法案的前景。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome H. Powell)幾天前警告說，若不採取額外紓困措施，復甦力道可能很薄弱，為家庭和企業帶來不必要困難。

民主黨認為 金額還不夠

國會在3月和4月總計通過四次紓困法案，總金額達3兆元，此後未再達成任何新協議，許多計畫都已到期，談判數度重啟也數度破裂。

川普政府提案包括兩黨共同支持條款，如新一輪紓困支票1200元，提供小型企業支持及援助航空公司(相關聯邦援助9月30日已到期)。但其他包括失業保險等領域，兩黨相距甚遠；民主黨支持每周600元失業救濟金，共和黨提案僅願撥400元失業救濟。

新政府提案還包括3000億元州和地方援助，較早先提議的2500億元增加；此金額仍達不到民主黨人要求，對許多共和黨人來說，卻太高了。

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