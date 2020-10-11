快訊

除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確認大法官提名…麥康諾最後一搏 力保保守派掌握最高法院

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導

川普總統提名大法官確認聽證會訂12日開始，這是共和黨在大選到來前，搶救參院多數席位的最後機會；對參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)來說，此時此刻，尤其重要。

美聯社分析指出，眼看民主黨將在11月3日大選奪取參院控制權，麥康諾一年來不斷告訴同黨參議員，確認最高法院大法官是參議員的「最重要」投票，是為後代子孫做出「震撼變革」的機會。他們必須設法將眾人注意力從白宮和政府對疫情的回應，轉移到共和黨建立保守派法院的長期目標上。

在川普總統內部民調下滑之際，麥康諾希望提醒選民，2016年他們為什麼支持川普，其中一項承諾正是有關保守派對墮胎權和其他重大問題的司法裁決權。保守派法官艾咪·巴瑞特(Amy Coney Barrett)的到來，為共和黨製造了一個讓人往長遠看的良機，將捉摸不定的共和黨選民拉回現實。

川普在電視辯論時的霸道表現和確診新冠肺炎，令共和黨民調數字下降，參院選情大閃紅燈，2016年助川普當選的郊區白人女性選票，尤其有流失之勢。

原本只有幾位共和黨參議員選情堪慮，但參院共和黨版圖從阿拉斯加到西部到深南選情告急局勢不斷擴大，挑戰嚴峻。

向參眾議員提供建言的一名共和黨策士匿名表示，這是美國歷史上最糟糕的總統大選行情慘跌，整個共和黨都被拖下水，撒再多錢也沒用。

親近麥康諾的人士則說，麥康諾自去年開始，即在多次小組會議和一對一會談時，寄望最高法院大法官職位出缺。他的想法是，立法可帶來漸進式改變，但鮮少有參議員任職終身，較難帶來長久實質轉變。

與麥康諾就司法提名人合作多年的保守派組織「成長協會」(Club for Growth)負責人麥金塔(David McIntosh)說：「麥康諾堅定致力爭取提名最高法院大法官。」

金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)大法官9月18日去世，提名計畫早已備妥；只有兩名共和黨參議員拒絕快速確認提名。

較陰鬱的看法是，麥康諾想在他和大多數人出局前，竭盡所能挽回一切，以保住盟友口中的「麥康諾法院」。

麥康諾早在2017年即修改參院規則，只需要半數參議員同意(51票)即可通過確認大法官提名案，而非傳統的60票。如今，麥康諾即將迎接川普提名的第三位大法官確認案。

但持反對意見的共和黨策士說：「人們不會記得這是『麥康諾法院』。歷史只會記住他是川普(政策)的推動者。」

共和黨 大法官 川普

延伸閱讀

川普染疫後首場公開活動 白宮拒答川普最新檢測結果

川普染疫後白宮辦首場公開活動 數百人聚集出席

染疫第10天白宮2千人造勢 川普挨批

與拜登第二場電視辯論取消 川普選戰忙不停

相關新聞

巴瑞特看擁槍權的觀點 比恩師史卡里亞更偏右

法學界人士最近指出，由川普總統提名為最高法院大法官的巴瑞特(Amy Coney Barrett)曾為「坎特訴巴爾」(Kanter v. Barr)一案寫下異見書，認為除非能證實某個重罪定獻犯人太危險，不然政府無權剝奪其憲法規定的擁槍權；此種觀點偏右程度，比起她恩師、已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)都更激進。

戴爾塔颶風過境釀60萬戶停電 路州居民清理家園

美國路易斯安那州6週內遭兩颶風襲擊，在戴爾塔颶風減弱並朝東北移動後，沿海居民開始著手清理家園，颶風造成當地60萬戶停電，...

遭川普抱怨 龐培歐：選前公布柯林頓電郵

美國總統川普試圖再掀民主黨籍前國務卿希拉蕊・柯林頓的郵件爭議，影響今年總統大選；國務卿龐培歐九日接受福斯新聞專訪時說，他...

確認大法官提名…麥康諾最後一搏 力保保守派掌握最高法院

川普總統提名大法官確認聽證會訂12日開始，這是共和黨在大選到來前，搶救參院多數席位的最後機會；對參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)來說，此時此刻，尤其重要。

美軍研發狗用AR護目鏡 人不在旁也可執行搜救任務

美國陸軍軍犬未來可能戴上擴增實境（AR）護目鏡執勤，讓士兵可在安全距離遠端指揮牠們搜救，或在潛在危險區域偵察危害物與爆裂...

川普重啟紓困案 麥康諾：選前通過機會不大

川普總統6日突然片面中止與國會民主黨人討論新冠肺炎紓困法案，遭股市與各界反彈後，9日又宣布重啟紓困案談判；白宮證實備妥全新的1.8兆美元紓困計畫，財政部長米努勤也會和聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)討論提案；白宮希望在選前就通過...

美國爆發水貂感染新冠病毒！至少1萬隻水貂死亡

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國猶他州和威斯康辛州至少1萬隻水貂死於新冠病毒。

美國建立抗中聯盟 龐培歐奧欲拉攏印度

美國近期積極在外交上與印度往來，國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天主張與印度建立更緊密的關係，同時警告，中國在印...

憂孔子學院「不良影響」美通令各大學：檢討合作必要性

由於擔心從中國招來「不良」影響，甚至對言論自由構成威脅，美國政府9日通令大學等學術機構，檢討和孔子學院合作的必要。

川普：今年底前撤軍阿富汗 「要準備抗中、俄、北韓」

美國總統川普8日表示，要撤出美國駐在阿富汗的軍隊。他還表示，美國軍隊部署在世界各地會使美國受到傷害，因為這會消耗軍力，而美國必須時刻為中國、俄羅斯和其他地方做好準備。

美警膝壓懷胎9月黑人孕婦！民眾激動勸說 警察不為所動

美國再度出現警察執法不當爭議事件。密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）一名懷孕9個月的黑人孕婦史托林斯（Deja ...

川普對待家人有另一面？ 川普姪女：他連自己媳婦都不認識

我回想起家族最後一次在布魯克林的彼德魯格牛排館（Peter Luger Steak House）慶祝父親節。當時，就像現在，唐納與羅伯特比鄰而坐，我就在他們的正對面。沒有任何解釋，唐納就轉向羅伯特說道：「你看。」他露出牙齒，指著嘴巴。

熱門新聞

妹子魚療「爽到失禁」 竟害整池魚死光光！

梅克爾政府受夠了！警告泰王勿在德國「遠端治國」

直播地點為平壤？BBC直播我雙十國慶卻稱北韓建黨75周年

美國爆發水貂感染新冠病毒！至少1萬隻水貂死亡

用盡手段！為阻擋梅根嫁進皇室 威廉王子竟曾使出這種招

別管刺激方案了！美股看好民主黨完全執政 下周可望續漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。