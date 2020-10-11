確認大法官提名…麥康諾最後一搏 力保保守派掌握最高法院

川普總統提名大法官確認聽證會訂12日開始，這是共和黨在大選到來前，搶救參院多數席位的最後機會；對參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)來說，此時此刻，尤其重要。

美聯社分析指出，眼看民主黨將在11月3日大選奪取參院控制權，麥康諾一年來不斷告訴同黨參議員，確認最高法院大法官是參議員的「最重要」投票，是為後代子孫做出「震撼變革」的機會。他們必須設法將眾人注意力從白宮和政府對疫情的回應，轉移到共和黨建立保守派法院的長期目標上。

在川普總統內部民調下滑之際，麥康諾希望提醒選民，2016年他們為什麼支持川普，其中一項承諾正是有關保守派對墮胎權和其他重大問題的司法裁決權。保守派法官艾咪·巴瑞特(Amy Coney Barrett)的到來，為共和黨製造了一個讓人往長遠看的良機，將捉摸不定的共和黨選民拉回現實。

川普在電視辯論時的霸道表現和確診新冠肺炎，令共和黨民調數字下降，參院選情大閃紅燈，2016年助川普當選的郊區白人女性選票，尤其有流失之勢。

原本只有幾位共和黨參議員選情堪慮，但參院共和黨版圖從阿拉斯加到西部到深南選情告急局勢不斷擴大，挑戰嚴峻。

向參眾議員提供建言的一名共和黨策士匿名表示，這是美國歷史上最糟糕的總統大選行情慘跌，整個共和黨都被拖下水，撒再多錢也沒用。

親近麥康諾的人士則說，麥康諾自去年開始，即在多次小組會議和一對一會談時，寄望最高法院大法官職位出缺。他的想法是，立法可帶來漸進式改變，但鮮少有參議員任職終身，較難帶來長久實質轉變。

與麥康諾就司法提名人合作多年的保守派組織「成長協會」(Club for Growth)負責人麥金塔(David McIntosh)說：「麥康諾堅定致力爭取提名最高法院大法官。」

金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)大法官9月18日去世，提名計畫早已備妥；只有兩名共和黨參議員拒絕快速確認提名。

較陰鬱的看法是，麥康諾想在他和大多數人出局前，竭盡所能挽回一切，以保住盟友口中的「麥康諾法院」。

麥康諾早在2017年即修改參院規則，只需要半數參議員同意(51票)即可通過確認大法官提名案，而非傳統的60票。如今，麥康諾即將迎接川普提名的第三位大法官確認案。

但持反對意見的共和黨策士說：「人們不會記得這是『麥康諾法院』。歷史只會記住他是川普(政策)的推動者。」

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