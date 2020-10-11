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巴瑞特看擁槍權的觀點 比恩師史卡里亞更偏右

世界日報 / 編譯潘勛／綜合10日電
最高法院大法官提名人巴瑞特，12日起將在參院聽證會上面對民主黨議員的發問。(美聯社)
最高法院大法官提名人巴瑞特，12日起將在參院聽證會上面對民主黨議員的發問。(美聯社)

法學界人士最近指出，由川普總統提名為最高法院大法官的巴瑞特(Amy Coney Barrett)曾為「坎特訴巴爾」(Kanter v. Barr)一案寫下異見書，認為除非能證實某個重罪定獻犯人太危險，不然政府無權剝奪其憲法規定的擁槍權；此種觀點偏右程度，比起她恩師、已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)都更激進。

「華盛頓郵報」10日報導，48歲的巴瑞特在獲川普提名為第七巡迴上訴法院法官前，原為印第安納州聖母大學法學教授，擔任法官的時間不算長。

參院司法委員會成員、民主黨聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal，康乃狄克州)指出，對擁槍權一事，巴瑞特很極端，比起史卡里亞，她願更進一步，推翻出於常理心而制定的法規。巴瑞特的任命聽證12日起在參院展開，民主黨打算強調巴瑞特的立場遠非主流。

威斯康辛州男子坎特(Rickey Kanter)因郵件詐欺，販售自稱有醫療效果的鞋類填允物，而被判刑一年定讞，此後不得擁槍。坎特服完刑期並繳完罰金、賠償金之後，上訴挑戰法院判決，主張自己依憲法第二修正案規定的擁槍權不得取消。

巴瑞特為本案寫下長達37頁的異見書，令擁槍人士大為興奮。她主張除非能證實一個人太危險，不然不能因其遭重罪定讞，而剝奪其擁槍權。

自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)專研憲法的學者尤莎‧夏皮羅(Ilya Shapiro)指出，巴瑞特的異見書顯示，「她看待憲法文本及歷史有多嚴肅」，攸關個人權利時，她決心向政府施壓。

巴瑞特的異見書首先透露，她詮釋憲法時，深信「原文主義」(originalism)；另外，一旦獲得參院同意出任，她加入組成的最高院，絕大多數大法官會對重新檢驗槍枝管制法案抱持開放態度；那些法規，很多州及城市認為對公共安全有其必要，只是批評人士認為法規侵犯到憲法權。

華郵認為，巴瑞特的異見書可以顯見，她膽子很大，又有傾向，願揚棄對法律行之已久的解讀；保守派占六席的最高院裡，保守派大法官們對擁槍權這種最具爭議的命題，一直心癢難搔。

大法官 民主黨 川普

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