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川普重啟紓困案 麥康諾：選前通過機會不大

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓報導
國會參院多數黨領袖麥康諾9日表示，在大選之前通過新版紓困法案不太可能。 路透社
國會參院多數黨領袖麥康諾9日表示，在大選之前通過新版紓困法案不太可能。 路透社

川普總統6日突然片面中止與國會民主黨人討論新冠肺炎紓困法案，遭股市與各界反彈後，9日又宣布重啟紓困案談判；白宮證實備妥全新的1.8兆美元紓困計畫，財政部長米努勤也會和聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)討論提案；白宮希望在選前就通過，但參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConell)說，機會不大。

白宮國家經濟會議主席庫德洛(Larry Kudlow)9日證實，川普已批准修改過的紓困法案；川普也在推特上宣布，正在進行紓困案協商。

波洛西告訴美國新聞台MSNBC說，希望很快就達成共識，但共和黨老是改變心意，川普才剛剛說不協商了，現在還要再談，就是因為川普感受到可怕後座力，包括股市下跌。

波洛西說，川普討價還價，現在整筆紓困預算額度愈來愈大。

民主黨上周在眾議院以人數優勢通過2.2兆美元的紓困計畫，但在共和黨不支持的狀況下，這項提案在參議院寸步難行；米努勤當時提出的對案規模為1.6兆美元，與民主黨協商遲未有進展。

川普上周染疫並住院後，米努勤與波洛西的談判出現樂觀發展，未料川普5日出院回到白宮後，6日就在推特宣布，暫停與民主黨國會議員協商疫情紓困法案，並說「我贏了(總統大選)之後才能談紓困法案」。

川普6日在推特說，波洛西要求2.4兆美元，救助那些經營不善、犯罪率高的民主黨州，這根本就跟新冠疫情無關；共和黨提案1.6兆美元的方案，但波洛西毫無誠意。

在川普宣布罷談後，股市應聲下跌，川普改變策略，敦促國會先通過提供小企業貸款和對航空公司的補助，但民主黨聚焦在失業保險和救助預算短缺的州政府。

白宮9日將原本的1.6兆美元的方案加碼到1.8兆美元，仍比民主黨先前在眾議院通過的法案短少4000億美元。

美國財金新聞頻道CNBC引述知情人士說法指，選前通過紓困法案將有助振興疲弱的經濟和健康照護系統，前提是這項法案得獲得共和黨優勢的參議院支持。

但麥康諾卻直接潑了一盆冷水說，紓困方案選前不太有機會通過。

麥康諾近期和確診新冠肺炎的川普多次通話，都是討論大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的提名程序；參議院司法委員會下周一(12日)起將舉行巴瑞特的提名聽證，麥康諾多次表示，會讓此案在選前順利過關。

川普 疫情紓困 新冠肺炎

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